В начале сентября 2020 года в «Редакции Елены Шубиной» выходит новая книга писателя и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Водолазкина «Сестра четырех». Трагикомическая пьеса в четырех частях о писателе, депутате, карасях в сметане и коронавирусе (да-да!) выходила в электронном и аудиоформатах поэтапно с 18 мая — и теперь доступна в печатном варианте.
Новая книга Евгения Водолазкина «Сестра четырех» выйдет в печатном формате в начале сентября
В своей новой книге Водолазкин выступает в роли драматурга. Пьеса «Сестра четырех» — взгляд в духе театра абсурда на окружающую действительность и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях.
Герои пьесы, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса, оказались у самого края бытия, вне повседневности и привычных правил жизни. Доктор, единственный оставшийся в больнице врач, уверенный в себе Депутат, Писатель, не написавший за последние 15 лет ни строчки, развозчик пиццы Фунги и загадочная Сестра. Всем им предстоит увидеть, какие они на самом деле, и «услышать правду» о себе.
Отрывок из новой книги Евгения Водолазкина «Сестра четырех»:
Специально для «Собака.ru»:
ФУНГИ. Я занимаюсь ритейлом продуктов питания.
ДОКТОР. И какие же продукты находятся в сфере ваших интересов?
ФУНГИ. В основном — пицца. Я, короче, решаю логистические задачи. Прокладываю маршруты, веду переговоры. Очень, знаете ли, многое приходится держать в голове. Моя работа — это клиенты, расчеты и груз ответственности.
ПИСАТЕЛЬ. Если коротко — доставка пиццы. Район — Заречье. Верно?
ДОКТОР. Сегодня утром я сказал Сестре: «Чувствую, что кто-то из нас обязательно заболеет».
ДЕПУТАТ. И кто же заболел?
ДОКТОР (валится на свободную кровать). Я.
ПИСАТЕЛЬ. Надо же, вы были последним здоровым врачом в этой больнице!
СЕСТРА. Есть, однако, и хорошая сторона дела: больше никто из врачей не заболеет.
ФУНГИ. Необъяснимых вещей на свете нет. (Достает из рюкзака бутылку водки.) Если хорошо подумаете, вы найдете объяснение всему. В крайнем случае — обратитесь ко мне. Как вы думаете, почему так хорошо работает моя мысль?
ПИСАТЕЛЬ. Даже не догадываюсь.
ФУНГИ. Потому что я ее — стимулирую (ставит на тумбочку две жестяные кружки и разливает в них водку).
ПИСАТЕЛЬ. Ого!
ФУНГИ. Это не «ого» — «ого» было, когда я сюда въезжал. Но день за днем, предаваясь мыслительной деятельности, я незаметно для себя выпил значительную часть. И теперь предлагаю допить оставшееся. Мы должны встретить вирус во всеоружии! Что говорит на этот счет литература?
ПИСАТЕЛЬ. Литература не возражает.
ДОКТОР. Это точно. За гуманную и, добавлю, умную болезнь, которая нас соединила!
ДЕПУТАТ. Потому что только умная болезнь могла соединить таких людей, как мы.
ПИСАТЕЛЬ. Чай сегодня можно пить без сахара.
ДЕПУТАТ. Но ведь всё, что мы говорим, это правда! Может, для того и существуют болезни, чтобы задуматься о том, какие мы.
ФУНГИ. И услышать правду.
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