Коронавирус, заигрывания с феминизмом и (снова!) «нулевые»: о чем новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце»

Про то, какие сумасшедшим выдался 2020 год (и ведь нам с ним жить еще четыре месяца!) сказали уже, кажется, все. Он порушил множество традиций и отменил огромное количество событий, которые казались обязательными и не подлежащими никакой корректировке не при каких обстоятельствах — и Парад Победы у нас переехал на лето, и «Алые Паруса» прошли в Финском заливе, а не на Неве, а футбольный Евро вообще перебронировал свои даты на 2021 год. Но есть столпы, которые не в состоянии пошатнуть даже пандемия коронавируса. Один из таких столпов — Виктор Пелевин, который раз в год, в августе, обязательно должен выпустить новый роман и исключения для 2020 года он делать не стал.

Собственно, этого романа ждали. Если Виктор Олегович (а из интервью Андрея Лошака Юрию Дудю мы выяснили, что он существует) образца нулевых годов даже мог претендовать на статус пророка — роман “Числа” 2003 года являет собой детальное описание всего последующего пятнадцатилетия — то нынешний Пелевин — это немного о другом. Он фиксирует и осмысляет все тренды года и делает из них бутерброд с мистикой, буддизмом, да и в общем-то всем, чем пожелает.

Как бы Пелевина не упрекали в самоповторах и конце творческой энергии, в чем- в чем, а в злоупотреблениями банальностями он точно никогда не было замечен. Поэтому, к счастью, “Непобедимое солнце” — не роман о пандемии, хотя она проскальзывает там между строк. В “Солнце” загадочный классик в темных отыгрывает другой тренд — феминизм.