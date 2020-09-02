Редактор «Собака.ru» Игорь Топорков прочёл вышедший в издательстве «Эксмо» новый роман Виктора Пелевина и констатирует: автор перешёл на конвейерное производство.
Коронавирус, заигрывания с феминизмом и (снова!) «нулевые»: о чем новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце»
Про то, какие сумасшедшим выдался 2020 год (и ведь нам с ним жить еще четыре месяца!) сказали уже, кажется, все. Он порушил множество традиций и отменил огромное количество событий, которые казались обязательными и не подлежащими никакой корректировке не при каких обстоятельствах — и Парад Победы у нас переехал на лето, и «Алые Паруса» прошли в Финском заливе, а не на Неве, а футбольный Евро вообще перебронировал свои даты на 2021 год. Но есть столпы, которые не в состоянии пошатнуть даже пандемия коронавируса. Один из таких столпов — Виктор Пелевин, который раз в год, в августе, обязательно должен выпустить новый роман и исключения для 2020 года он делать не стал.
Собственно, этого романа ждали. Если Виктор Олегович (а из интервью Андрея Лошака Юрию Дудю мы выяснили, что он существует) образца нулевых годов даже мог претендовать на статус пророка — роман “Числа” 2003 года являет собой детальное описание всего последующего пятнадцатилетия — то нынешний Пелевин — это немного о другом. Он фиксирует и осмысляет все тренды года и делает из них бутерброд с мистикой, буддизмом, да и в общем-то всем, чем пожелает.
Как бы Пелевина не упрекали в самоповторах и конце творческой энергии, в чем- в чем, а в злоупотреблениями банальностями он точно никогда не было замечен. Поэтому, к счастью, “Непобедимое солнце” — не роман о пандемии, хотя она проскальзывает там между строк. В “Солнце” загадочный классик в темных отыгрывает другой тренд — феминизм.
Впервые главная героиня Пелевина - женщина. Нет, была, конечно, соблазнительная рыжая А Хули (это китайское имя, если что!) в «Священной книге оборотня», но она все-таки потустороннее существо и вообще лиса, а тут живая, настоящая женщина. Саша Орлова живет в Москве, крутит романы и с женщинами, и с мужчинами, а в какой-то момент получает от отца 30 тысяч евро в подарок на путешествие. Она трактует цель подарка по-своему, отправляясь на Восток за неким духовным опытом, который уже когда-то получала и хочет проапгрейдить.
Сначала кажется, что Пелевин посмеивается над феминистскими ценностями — героиня к месту и не к месту говорит про патриархат и всерьез рассуждает о том, может ли она, сравнивая себя с бараном, употребить слово «баранка». Но на самом деле роман абсолютно профеминистский: Саша — самая целостная, по-хорошему понятная и интересная читателю героиня. Та самая ложка дегтя в том, о чем мы уже обвиняли Виктора Олеговича в обзоре его прошлогодней книги «Искусство легких касаний» — писатель стилистически застрял в 2000-х. Это подметила в своей рецензии и критик Галина Юзефович: 30-летняя героиня ностальгирует по пионерлагерям, которые она не может помнить ни при каких обстоятельствах, и бронирует поездку в турфирме (!) по телефону (!!!). Поэтому неудивительно, что в описании к книге героиню назвали продвинутой московской блондинкой. Эта атрибуция, порождающая в душе ностальгические образы Паши Фейсконтроля, гламура и йоркширских терьеров в сумочках — не оплошность копирайтера, а очень точно отображающая установки Пелевина фраза. Пожалуй, писать от лица типажа, за которым ты в лучшем случае наблюдаешь издалека, не самая лучшая идея.
В целом книга - типичный Виктор Олегович. Героиня встречает на своем пути разной степени абсурдности персонажей, ведет с ними пространные беседы о бытии. Пелевин снова мастерски поработал с действительностью, отрефлексировал ее с некоторой насмешкой и, видимо, отправился писать следующий роман. В нем тоже будут тренды, Восток и диалоги - скриньте. Хорошо это или плохо, но Пелевин окончательно превратился в первоклассного, блестящего, но — ремесленника. А может быть, они им и был всегда? Где-то в параллельной вселенной таким вопросом дружно задались Петька, Василий Иваныч и Вавилен Татарский.
Роман «Непобедимое солнце» вышел в издательстве «Эксмо» в августе
Автор: Игорь Топорков
Фото: издательство «Эксмо»
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