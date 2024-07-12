В Мариинском театре новый худрук балетной труппы — Андриан Фадеев. Что нужно о нем знать?

Мариинский театр в среду 10 июля выпустил официальную новость о том, что художественным руководителем балетной труппы назначен Андриан Фадеев. На этом посту он сменит Юрия Фатеева, во время работы которого в Мариинском прозвучали такие артисты, как Юрий Смекалов, Кимин Ким, Ксандер Париш и Надежда Батоева. Специально для «Собака.ru» танц-обозреватель и автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова рассказывает о бэкграунде Андриана Фадеева — экс-премьера Мариинского театра, который спустя много лет возвращается в родные стены, но уже в новом статусе.
Молнеиносный карьерный рост, балетная семья и пост, который пустовал 30 (!) лет
На должность худрука балетной труппы в Мариинском театре никого не назначали в течение тридцати лет. В 1994 году пост покинул главный балетмейстер театра — Олег Виноградов. Чуть позже по новому уставу театра Валерий Гергиев получил право лично выбирать художественного руководителя труппы и впервые это случилось лишь с недавним назначением Андриана Фадеева. Формально его предшественники — Махар Вазиев и Юрий Фатеев — так и не получили официального назначения. Первый значился как заведующий балетной труппой, второй — как исполняющий обязанности худрука.
Андриан Фадеев родился в Петербурге в балетной семье. Великолепно сложенный и белокурый он был определен вместе со старшим братом в Академию Вагановой. Закончив класс Владилена Семенова и став лауреатом престижного балетного конкурса Vaganova-Prix, в 1995 году он попадает в Мариинский театр. Скорость его карьерного роста — молниеносная. Уже на второй сезон Фадеев становится ведущим солистом. В те времена, при Махаре Вазиеве (сейчас занимается пост художественного руководителя балетной труппы Большого театра, — Прим. ред), продвижение по ступеням балетной иерархии было не таким стремительным, как сейчас, когда подобный статус могут получить даже выпускники, минуя изнурительную, (но такую необходимую!) школу кордебалета.
Диана Вишнева
Работа с Ульяной Лопаткиной и Дианой Вишневой, многоликое амплуа и хореография Ноймайера
Присматриваясь к восходящей звезде, критики отмечали аккуратное лирическое амплуа Фадеева. Впрочем, он быстро развеял любые предубеждения: роли блистательного принца Дезире из «Спящей красавицы» и Зигфрида из «Лебединого озера» вскоре сменились в его репертуаре обаятельным и азартным Базилем в «Док Кихоте» и надломанным Петрушкой из одноименного балета Михаила Фокина. За последний, кстати, Фадеев получил премию «Золотой софит» в номинации «Лучшая роль в балетном спектакле».
Премьер застал расцвет нового танца и современного балета в классическом Мариинском театре. Джордж Баланчин, Ролан Пети, Харальд Ландер, Уильям Форсайт — оттенки и нюансы сочинений главных суперзвезд мировой хореографии Фадеев освоил блестяще, став одним из образцовых исполнителей своего поколения. В 2001 году худрук Гамбургского балета и мировая знаменитость Джон Ноймайер приехал в Петербург, чтобы выпустить в Мариинском театре вечер одноактных балетов. Один из них — «Звуки пустых страниц» на музыку Альфреда Шнитке — он поставил специально на Андриана. В этой работе премьер вышел на сцену с Ульяной Лопаткиной и Дианой Вишневой — балеринами, с которыми у него сложился не один дуэт.
Мариинский театр
Зарубежные приглашения, управление театром имени Леонида Якобсона и возвращение в Мариинский
Фадееву много раз предлагали остаться в западных труппах. Например, тот же Ноймайер приглашал его присоединиться к компании в Гамбурге. Но каждый раз после участия в спектаклях Берлинской, Венской, Мюнхенской или Римской оперы, Андриан Фадеев возвращался домой. В 34 года, на пике своей танцевальной формы, он принимает решение уйти из Мариинского театра, чтобы в качестве худрука и директора возглавить труппу театра имени Леонида Якобсона.
За 13 лет, что Фадеев руководит театром, в компании восстановили шедевры Якобсона при поддержке его соратников, поставили большую классику вместе с западными хореографами. Поработать над «Дон Кихотом» худрук пригласил Йохона Кобборга, над «Спящей красавицей» – Жана-Гийома Бара, над «Жар-птицей» — Дагласа Ли, а в этом сезоне свою редакцию «Щелкунчика» примерил на труппу Николай Цискаридзе.
Последние годы критика не устает радоваться репертуарным новинкам театра под руководством Фадеева, а также тому, как выросла компания с точки зрения качества и балетной техники. Две премьеры одного из самых титулованных отечественных хореографов (тоже экс-премьера Мариинского!) Славы Самодурова лишь подтвердили нарастающий успех — речь об «Озорных частушках» Родиона Щедрина и «598 тактах» на музыку Карла Филиппа Эммануила Баха. Но и это еще не все: совсем недавно стало известно, что недосягаемая после ухода из Мариинского в 2017 году дива Ульяна Лопаткина присоединяется к труппе в качестве репетитора. Андриан Фадеев единственный, кто официально вернул приму в балетный класс.
Редакция запросила у пяти ведущих солистов комментарии, но все отказались обсуждать назначение публично.
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