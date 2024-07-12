В Мариинском театре новый худрук балетной труппы — Андриан Фадеев. Что нужно о нем знать?

Молнеиносный карьерный рост, балетная семья и пост, который пустовал 30 (!) лет

На должность худрука балетной труппы в Мариинском театре никого не назначали в течение тридцати лет. В 1994 году пост покинул главный балетмейстер театра — Олег Виноградов. Чуть позже по новому уставу театра Валерий Гергиев получил право лично выбирать художественного руководителя труппы и впервые это случилось лишь с недавним назначением Андриана Фадеева. Формально его предшественники — Махар Вазиев и Юрий Фатеев — так и не получили официального назначения. Первый значился как заведующий балетной труппой, второй — как исполняющий обязанности худрука.

Андриан Фадеев родился в Петербурге в балетной семье. Великолепно сложенный и белокурый он был определен вместе со старшим братом в Академию Вагановой. Закончив класс Владилена Семенова и став лауреатом престижного балетного конкурса Vaganova-Prix, в 1995 году он попадает в Мариинский театр. Скорость его карьерного роста — молниеносная. Уже на второй сезон Фадеев становится ведущим солистом. В те времена, при Махаре Вазиеве (сейчас занимается пост художественного руководителя балетной труппы Большого театра, — Прим. ред), продвижение по ступеням балетной иерархии было не таким стремительным, как сейчас, когда подобный статус могут получить даже выпускники, минуя изнурительную, (но такую необходимую!) школу кордебалета.