Кутюрье Леонид Алексеев и экс-этуаль Мариинки Дарья Павленко представят перформанс об ар-деко в «Красном гвоздильщике»

25 октября в Канатном цеху завода «Красный гвоздильщик» (новый корпус Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург) завершится 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В программе — серия лекций от кураторов и историков искусства, выставка работ студентов Школы дизайна и премьера танцевального перформанса «Поворот времен».

Экспозиция соберет работы студентов профилей «Дизайн одежды», «Дизайн среды и интерьера» и новой программы «Архитектура». Покажут арт-объекты и фэшн-капсулы, переосмысливающие эстетику ревущих двадцатых и tone of voice ар-деко — «элегантность, дерзость и веру в будущее».

Кураторами выступили преподаватели Школы дизайна: основатель бренда House of Leo (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Леонид Алексеев, архитектор и паблик-артист Андрей Пунин и куратор арт-практики программы «Архитектура» Полина Шевчук.