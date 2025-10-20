Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Кутюрье Леонид Алексеев и экс-этуаль Мариинки Дарья Павленко представят перформанс об ар-деко в «Красном гвоздильщике»

Творческий тандем (буквально созданный на небесах!) покажет три новеллы — хореографические зарисовки на самые известные киносюжеты ревущих двадцатых.

Собака.ru

25 октября в Канатном цеху завода «Красный гвоздильщик» (новый корпус Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург) завершится 35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В программе — серия лекций от кураторов и историков искусства, выставка работ студентов Школы дизайна и премьера танцевального перформанса «Поворот времен».

Экспозиция соберет работы студентов профилей «Дизайн одежды», «Дизайн среды и интерьера» и новой программы «Архитектура». Покажут арт-объекты и фэшн-капсулы, переосмысливающие эстетику ревущих двадцатых и tone of voice ар-деко — «элегантность, дерзость и веру в будущее».

Кураторами выступили преподаватели Школы дизайна: основатель бренда House of Leo (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Леонид Алексеев, архитектор и паблик-артист Андрей Пунин и куратор арт-практики программы «Архитектура» Полина Шевчук.

В 17:00 состоится центральное событие программы — премьера танцевального перформанса «Поворот времен». В трех новеллах, выстроенных по принципу кинопленки и ее бесконечного вращения, оживут ключевые сюжеты ар-деко. Хореографическое путешествие проведет от самых ранних поисков новой художественной формы и страха перед технологиями до изнанки золотого века Голливуда. 

Отреставрированные интерьеры Канатного цеха «Красного гвоздильщика» стали основой для сценографии: в центральном атриуме расположится бабина кинопленки, а в галереях — узкие подиумы с работами студентов. Все вместе имитирует сеттинг съемочной площадки. 

«Идея родилась из желания соединить три кита эпохи ар-деко: кинематограф, танец и моду. Вот отсюда и цикличность и открытое пространство. Мне всегда хотелось выйти со сцены в интерьер, а здание канатного цеха это само по себе яркое пространство. Я изучал работы Якова Чернихова, архитектора здания и понял, как хочу его использовать», — комментирует автор идеи Леонид Алексеев.

В главных партиях выступят Дарья Павленко — экс-прима Мариинского театра, приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш — и Олег Габышев — хореограф, ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана, лауреат премии «Золотая маска». Идея, сценография и костюмы — Леонид Алексеев. Музыкальное оформление подготовил KRASOTIN.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ВШЭ

В параллельной программе:

  • 14:00 — «Прошлое в настоящем: мода ар-деко для индивидуального самовыражения» вместе с Дарьей Романовой, магистром теории моды.
  • 15:00 — «Женщина-машина: мода ар-деко между эмансипацией и эстетикой техники» с руководителем профиля «Дизайн одежды» Леонидом Алексеевым.
  • 16:00 — «Материализация образа прекрасного будущего в архитектуре эпохи ар-деко» с архитектором Андреем Пуниным.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: