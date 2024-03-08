Рената Шакирова стала прима-балериной Мариинского театра

В числе ее ролей — главные партии классического балетного репертуара: Одетта-Одиллия, Принцесса Аврора, Никия, Жизель. Недавно с большим успехом Рената дебютировала и в новых постановках Мариинского театра — «Анюта», «Чудесный мандарин», «12» и «Поцелуй феи».
Рената Шакирова родилась в Ташкенте. Свое обучение балерина начала в Башкирском хореографическом училище, но затем переехала с семьей в Петербург, где была принята в Академию русского балета имени Вагановой, окончив в 2015 году класс Татьяны Удаленковой. В Мариинском театре Рената начала танцевать еще во время обучения в Вагановке: начала репетировать с танцовщиками Мариинского театра, чтобы оставаться в форме во время летних каникул. В составе труппы театра Шакирова дебютировала в 2015 году — в главной партии Китри в балете «Дон Кихот».
О Ренате Шакировой:
Работоспособность, харизматичность и талант Ренаты Шакировой обратили на себя внимание профессионалов и любителей балета еще в годы ее учебы в Академии Русского балета имени Вагановой: будучи студенткой, она исполнила несколько сольных партий в спектаклях Мариинского театра и даже принимала участие в ответственных гастролях балетной труппы.
Рената Шакирова — балерина с широким спектром технических и актерских возможностей. Она — и харизматичная Китри в «Дон Кихоте», и свободолюбивая Кармен в «Кармен-сюите», и яркий «Рубин» в балете Джорджа Баланчина. Так же интересна ее интерпретация и лирических ролей — порывистая Джульетта, мечтательная Маша в «Щелкунчике», нежная Ширин в «Легенде о любви».
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