Рената Шакирова стала прима-балериной Мариинского театра

Мариинский театр

О Ренате Шакировой:

Работоспособность, харизматичность и талант Ренаты Шакировой обратили на себя внимание профессионалов и любителей балета еще в годы ее учебы в Академии Русского балета имени Вагановой: будучи студенткой, она исполнила несколько сольных партий в спектаклях Мариинского театра и даже принимала участие в ответственных гастролях балетной труппы.

Рената Шакирова — балерина с широким спектром технических и актерских возможностей. Она — и харизматичная Китри в «Дон Кихоте», и свободолюбивая Кармен в «Кармен-сюите», и яркий «Рубин» в балете Джорджа Баланчина. Так же интересна ее интерпретация и лирических ролей — порывистая Джульетта, мечтательная Маша в «Щелкунчике», нежная Ширин в «Легенде о любви».