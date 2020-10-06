Главная царевна современного искусства Юлдус Бахтиозина возвращает в моду русские сказки, превращается из художника в кинорежиссера и дебютирует с фильмом «Дочь рыбака»: музыка Shortparis, хореография Владимира Варнавы, а в числе актеров — модель-«олдушка» Валентина Ясень. Перед премьерой Юлдус рассказала «Собака.ru» почему она не хочет снимать арт-хаус, зачем училась в школе церковной вышивки и восстановлении храма в городе Солигалич.
Как царевна современного искусства Юлдус Бахтиозина сняла фильм «Дочь рыбака» с музыкой Shortparis и хореографией Владимира Варнавы
Важная особенность твоего художественного метода — это работа с визуальными кодами русской культуры, которые ты в своей особенной манере интерпретируешь в фотографиях. Теперь ты продолжаешь эту линию еще и как режиссер — в первом игровом фильме «Дочь рыбака». Символы русской культуры действительно так вдохновляют?
Когда я только начинала снимать по мотивам русских сказок, передо мной стояла задача их переосмыслить. Фантазии, которые сложились в моей голове в течение этого процесса, стали для меня настолько органичны, что теперь естественным образом появляются во время работы. Но это не значит, что я хочу ассоциироваться у людей исключительно с русскими сказками. Я работаю и с другими темами, просто так получилось, что мой дебютный фильм аккумулировал в себе все мои фольклорные истории и даже некоторых персонажей, которые перекочевали в него из моих фотографий. И большая часть героев фильма — это ребята, с которыми я когда-то работала. Я никогда не скрывала, что меня вдохновляют люди, которые проходят у меня по категории «однажды сломленные, гораздо могущественнее всех остальных». Именно в таких людях есть система преодоления, заложенное в глубины их сознания желание идти против течения, желание сражаться, потому что они — борцы.
А получилось так, что ты практически совершаешь революцию в российском кинематографе, представляя фильм абсолютно не характерный для отечественной традиции — без визуального уныния и древнерусской тоски, насыщенный радостью жизни и местными красотами (и красотками).
Многие ожидают от меня какой-то артхаусной истории, с долгими, бессмысленными сценами, но нет, этот фильм не такой. Передо мной не стояло задачи сделать псевдоинтеллектуальное кино. Я очень хотела и хочу, чтобы зрители после просмотра нашего фильма выходили из кинотеатра с ощущением праздника в душе. Мы живем в такое время, когда люди перестали верить в чудеса. Задача сказки как раз заключается в том, чтобы вернуть эту веру, потому что с ней жизнь становится прекраснее. Вспомни наши русские сказки, в них главному герою всегда кто-то подсказывает: «Не вешай нос, волшебники существуют». Так вот «Дочь рыбака» — и есть такая подсказка. Это легкая сказка, где по традициям жанра есть мораль, но, прежде всего, это визуально красивая история, внушающая веру в чудеса.
Сказка ложь, да в ней намек на современные реалии нашей жизни, над которыми ты иронизируешь. Что оказалось под прицелом твоей критики в фильме?
Я не критикую, а скорее пытаюсь подтолкнуть зрителя на размышления о том, что нет ничего более ценного, чем собственная жизнь, и что нужно научиться кайфовать от того, что тебе дано. Ирония обращена к тем людям, которые изучают истории чужого легкого успеха и пытаются его повторить. Ну и в парочке сцен мы немного шутим над безграмотностью и бюрократией, а еще высмеиваем очевидные стереотипы о русских. Многие видят в фильме феминистский месседж, но его там нет. Просто случайно получилось так, что среди главных персонажей нет мужчин.
Зато там есть Петербург! Кажется, твой фильм вообще можно рассматривать как путеводитель по креативным сокровищам города: музыканты Shortparis, хореограф Владимир Варнава, модные бренды Sintezia и Pirosmani.
Фильм снимался в Петербурге, поэтому я сотрудничала с теми, кого считала самыми крутыми в своем деле. Помимо перечисленных тобой имен, в фильме появились еще ювелирный бренд G'glaze_grillz, который сделал для нас уникальные грилзы, марка Xassa и дизайнер Алиса Грицаева, в чьих шубах щеголяли главные героини, ну и, конечно, Юханн Никадимус со своими знаменитыми кокошниками (правда, он из Москвы). С Володей Варнавой было одно удовольствие работать: я хотела, чтобы он придумал движение, передающее ощущение «солдатского техно», и у него это отлично получилось. А сами съемки проводились в уникальных петербургских локациях, поиски которых дались нам нелегко, потому что перед нами стояла задача провести зрителя по самым ярким, с точки зрения эстетики периодам нашей культуры.
Юлдус, ты — ролевая модель для многих начинающих художников. У тебя все идеально: сотрудничество с одной из ведущих галерей современного искусства в стране — Anna Nova, успех на Западе, любовь модных брендов (вспомнить хотя бы Gucci, которые пригласили тебя быть амбассадором бренда), премьера собственного полнометражного фильма. Все это не появляется по мановению волшебной палочки, это большая и скрупулезная работа. Скажи, что ты делала?
Процесс создания произведений — это не тот процесс, который можно вывести как формулу и дальше ею пользоваться. Это таинство, к которому нет инструкций. Если бы у меня был рецепт, то все было бы очень легко, но тогда мой продукт не был бы особенным. Я никогда не иду простым путем при создании своих работ. Я никогда не думаю: «А как бы мне упростить процесс?» Наоборот, я всегда думаю, как бы мне его усложнить. Вот это и есть моя формула.
Что ты не ищешь легких путей, я поняла, когда узнала, что ты посвятила целый год обучению в школе золотошвейства, чтобы впоследствии использовать эту технику в своих работах.
Да, я прошла обучение в школе церковной вышивки, но я училась там, просто потому что мне это было интересно. Когда я туда поступала, даже не подозревала, что увлечение приведет к тому, что у меня будет коллекция из двенадцати головных уборов, часть из которых появится в фильме «Дочь рыбака», а другая часть — в постановке «Аиша и Абхая» в лондонском Royal Opera House. (Юлдус выступила дизайнером по костюмам в постановке про сестер-иммигранток в мекке мирового балета. — Прим. ред.)
Ты умеешь почти все, что доказала не только расшитыми вручную кокошниками, но и своим фильмом, в котором выступила в качестве сценариста, режиссера, оператора, художника по костюмам, продюсера, актрисы. Кажется, ты и можешь уже все. Но, зная тебя, можно быть уверенным, что на этом ты не остановишься. Что дальше?
Еще во времена учебы в Северо-Западной академии государственной службы у меня была амбициозная цель стать первой женщиной-президентом Российской Федерации. Я от этого не отказываюсь, who knows, почему бы после трансформации в режиссера не баллотироваться в президенты? Ведь жизнь на то и дана нам, чтобы мы пробовали разные амплуа и писали свой уникальный сценарий. Что касается творчества, я собираюсь продолжить работу с русскими историями и проблематикой. Сейчас меня волнует сохранение памятников русского зодчества, и в ближайшее время я планирую организовать сбор средств на восстановление православного храма в городе Солигалич. Меня поразило, что потрясающей красоты храм находится в жутком состоянии. Такое происходит со многими памятниками архитектуры, которые сначала пошарпала революция, а потом погрузили в полную разруху девяностые. Из-за этого мы, русские люди, потеряли связь с традиционными ценностями, потеряли ощущение того, что свою культуру и историю надо беречь. И моя амбициозная цель — исправить это. В таких мыслях я сейчас пребываю, но, конечно, вместе с этим продумываю свой следующий проект. Безусловно, он будет в моем фирменном стиле, но с легкой долей трансформации, потому что кардинальную революцию в своем искусстве я пока совершать не собираюсь.
Текст: Саша Карпова
Премьера фильма «Дочь рыбака» состоится 7 октября в кинотеатре «Англетер» при поддержке галереи современного искусства Anna Nova
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