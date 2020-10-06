Как царевна современного искусства Юлдус Бахтиозина сняла фильм «Дочь рыбака» с музыкой Shortparis и хореографией Владимира Варнавы

Юлдус, ты — ролевая модель для многих начинающих художников. У тебя все идеально: сотрудничество с одной из ведущих галерей современного искусства в стране — Anna Nova, успех на Западе, любовь модных брендов (вспомнить хотя бы Gucci, которые пригласили тебя быть амбассадором бренда), премьера собственного полнометражного фильма. Все это не появляется по мановению волшебной палочки, это большая и скрупулезная работа. Скажи, что ты делала?

Процесс создания произведений — это не тот процесс, который можно вывести как ­формулу и дальше ею пользоваться. Это таинство, к которому нет инструкций. Если бы у меня был рецепт, то все было бы очень легко, но тогда мой продукт не был бы особенным. Я никогда не иду простым путем при создании своих работ. Я никогда не думаю: «А как бы мне упростить процесс?» Наоборот, я всегда думаю, как бы мне его усложнить. Вот это и есть моя формула.

Что ты не ищешь легких путей, я поняла, когда узнала, что ты посвятила целый год обучению в школе золотошвейства, чтобы впоследствии использовать эту технику в своих работах.

Да, я прошла обучение в школе церковной вышивки, но я училась там, просто потому что мне это было интересно. Когда я туда поступала, даже не подозревала, что увлечение приведет к тому, что у меня будет коллекция из двенадцати головных уборов, часть из которых появится в фильме «Дочь рыбака», а другая часть — в постановке «Аиша и Абхая» в лондонском Royal Opera House. (Юлдус выступила дизайнером по костюмам в постановке про сестер-иммигранток в мекке мирового балета. — Прим. ред.)