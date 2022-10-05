Объявлена программа фестиваля «Дягилев P.S.»-2022: творческий дух дягилевской антрепризы и музыка «Ballets russes»

В 2022 году фестиваль «Дягилев P.S.» пройдет в восьмой раз. Программу откроет Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) — 8 ноября на основной сцене БДТ имени Товстоногова покажут спектакль «Дягилев. Сезоны». Постановка объединяет разные стили хореографии Алексея Расторгуева и режиссерское решение Сергея Юнганса, основанное на сочетании яркого визуального образа, создаваемого декорациями, костюмами и световой партитурой, а также динамичными метаморфозами мизансцен.

«Сюжет не воспроизводит буквально исторические события, а скорее раскрывает зрителям секреты и хитросплетения театрального закулисья талантливой труппы артистов. В балете появляется и сам Сергей Дягилев. Однако, спектакль все же остается фантазией на тему, а не иллюстрацией исторических фактов. Музыка в спектакле также избегает прямых аллюзий: в балете используются произведения Антонио Вивальди и Фредерика Шопена», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля.