Объявлена программа фестиваля «Дягилев P.S.»-2022: творческий дух дягилевской антрепризы и музыка «Ballets russes»

В ноябре в Петербурге пройдет XIII Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». 2022 год для него особенный — это год 150-летия со дня рождения Сергея Дягилева: основателя художественной группы «Мир искусства», продюсера легендарных «Русских сезонов» в Париже, руководителя антрепризы «Русский балет Дягилева» и апологета русского искусства за рубежом. Рассказываем о программе фестиваля.
В 2022 году фестиваль «Дягилев P.S.» пройдет в восьмой раз. Программу откроет Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) — 8 ноября на основной сцене БДТ имени Товстоногова покажут спектакль «Дягилев. Сезоны». Постановка объединяет разные стили хореографии Алексея Расторгуева и режиссерское решение Сергея Юнганса, основанное на сочетании яркого визуального образа, создаваемого декорациями, костюмами и световой партитурой, а также динамичными метаморфозами мизансцен.
«Сюжет не воспроизводит буквально исторические события, а скорее раскрывает зрителям секреты и хитросплетения театрального закулисья талантливой труппы артистов. В балете появляется и сам Сергей Дягилев. Однако, спектакль все же остается фантазией на тему, а не иллюстрацией исторических фактов. Музыка в спектакле также избегает прямых аллюзий: в балете используются произведения Антонио Вивальди и Фредерика Шопена», — рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля.
Композитор Эрик Сати, на музыку которого хореограф Максим Севагин поставил танцевальный дуэт
10 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится еще одна премьера — театрализованная музыкальная программа «Бал-Маскарад», составленная из редко исполняемых произведений французских композиторов, сотрудничавших с «Ballets russes» Сергея Дягилева в 1920-е годы. Автор и музыкальный руководитель программы — известный пианист и продюсер Алексей Гориболь. Исполнители — Надежда Павлова (сопрано, солистка Пермской оперы), Борис Пинхасович (баритон, солист Михайловского театра), Павел Коновалов (фортепиано), а также ансамбль солистов оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna.
16 ноября на главной сцене Александринского театра покажут балет «Приказ короля» в исполнении Урал Опера балет. В спектакле Вячеслава Самодурова, который будет впервые представлен в Петербурге, задействована вся труппа театра.
О балете «Приказ короля»:
Название «Приказ короля» носит один из почти забытых балетов Мариуса Петипа — хореографа, который считается создателем классического русского балета, мастера пышных балетных феерий. Новый «Приказ» ничем не схож со старым: сценарий и хореография созданы вновь, музыку по заказу театра написал Анатолий Королёв, один из важнейших российских композиторов старшего поколения. Это эксперимент: применить рецепты конца XIX века к современному зрелищу, но ядро спектакля то же, что и в балетах прошлого — большие классические ансамбли на пуантах.
Название и сам спектакль обращают ко времени Людовика XIV и версальских балетов-маскарадов, в которых король-танцовщик участвовал лично и монаршей волей превратил балетное ремесло в высокое искусство. Сказочная история о капитане и заколдованной принцессе — только начало длинной цепи ассоциаций, повод прихотливой театральной фантазии, исходный пункт путешествия, совершить которое зрителям посчастливится на спектакле «Приказ короля».
Следующим событием фестиваля станет открытие межмузейного выставочного проекта в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства — «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева». Выставка пройдет в Шереметевском дворце и будет посвящена сопоставлению двух феноменов: венецианского сеттеченто и русского Серебряного века.
К открытию экспозиции, кураторами которой выступили Аркадий Ипполитов и Наталья Метелица, готовится театрализованный спектакль Антона Адасинского с участием артистов театра DEREVO, а также альбом-каталог с научными статьями и иллюстрациями. Выставка откроется 18 ноября и продлится до 16 апреля 2023 года.
Фестиваль «Дягилев P.S.»-2022 завершится 19 ноября балетной программой «Лабиринт» на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». В четырех одноактных балетах хореографов Юрия Посохова («Романтическая сюита»), Ольги Лабовкиной («Сияние»), Анны Щеклеиной («Нерв») выступят ведущие артисты балетной труппы Большого театра России: Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Денис Савин, Мария Виноградова, Алена Ковалева, Ильдар Гайнутдинов, Виктория Брилева, Алексей Путинцев, Елизавета Кокорева, Артур Мкртчян, Анна Булукова, Александр Смольянинов.
Хедлайнер программы — балет «Минотавр» в хореографии Патрика де Бана. В своем спектакле он исследует судьбу творческой личности в обществе через древнегреческие образы: Минотавр и его различные альтер-эго, Пасифая, Ариадна. В основу балета положен древнегреческий миф о Минотавре, а также его интерпретация, предложенная в 1949 году аргентинским писателем Хулио Кортасаром в пьесе «Цари». В его трактовке Минотавр из монстра превращается в метафору гениальной личности. «Минотавр — поэт, он не похож на других, он совершенно свободен внутренне, однако внешне эта свобода превращается в бесконечный лабиринт собственного одиночества и отрешенности от повседневной жизни», — говорит хореограф.
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