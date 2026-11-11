Эксклюзив! Рассказываем (и показываем!), какой получилась выставка художника Владимира Дмитриева — ученика Мейерхольда и Петрова-Водкина

1910-е

Выставку открывает зал, посвященный юношескому периоду Дмитриева. Здесь показывают его зарисовки «Бродячая собака» (на самом деле они были сделаны в «Приюте комедианта», до знаменитого литературного кабаре тогда 16-летний Володя еще не добрался). В свое время их похвалил мирискусник и известнейший сценограф Николай Сапунов, порекомендовав молодому человеку заниматься живописью. Дмитриев поступает в школу художницы Елизаветы Званцевой к Петрову-Водкину, а потом переходит к нему же в Академию художеств. Параллельно он занимается у Мейерхольда в студии на Бородинской, а позже у него на Курсах мастерства сценических постановок.

Среди студенческих работ художника доминантой перового зала становится его автопортрет в образе Пьеро и с маской Арлекина. Из диалога этих двух субличностей, то противостоящих друг другу, то вступающих в союз, сложится вся дальнейшая траектория творческого пути Дмитриева. Здесь же появляются еще два важных для него образа: Незнакомка, возникшая из увлечения Блоком, и Неизвестный, пришедший из «Маскарада» Мейерхольда (тут сливается с фигурой самого режиссера).

Драматургия пространства всей выставки строится на основе колор-триады Петрова-Водкина. Он утверждал, что «все состоит из красного, синего и желтого», а белый цвет — «неизреченного и божественного». Так, первый зал, посвященный юности, окрашен в беззаботный желтый.