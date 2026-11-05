Выставка Владимира Дмитриева — соавтора Мейерхольда и ученика Петрова-Водкина — открывается в Шереметевском дворце

Один из зачинателей авангарда, Дмитриев обновил визуальный язык музыкального театра своего времени. Выставочный проект в Шереметевском дворце — Музее музыки представит его наследие в четырех главах.

За основу драматургии взяли триаду Петрова-Водкина, утверждавшего, что «все состоит из красного, синего и желтого», а белый — цвет «неизреченного и божественного». В трех залах друг друга сменяют желтый, красный и синий цвета, каждый из которых связан с отдельным десятилетием в жизни Владимира Дмитриева. В четвертом зале «цвета времени» очищаются и сливаются в белизну как символ вечности. Экспозицию дополняет спектакль-аудиогид, построенный как монолог самого художника, с озвучкой актера Евгения Ткачука.

В залах покажут работы мастера из личной коллекции его внука Дмитрия Чуковского. Также будут экспонаты из фондов Музея театрального и музыкального искусства и других собраний. К выставке издадут двухтомный каталог.

«Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева» начнется 13 ноября на набережной Фонтанки, 34. Вход по билетам Театрального музея.

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