Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Выставка Владимира Дмитриева — соавтора Мейерхольда и ученика Петрова-Водкина — открывается в Шереметевском дворце

Более 200 работ театрального авангардиста в экспозиции с 13 ноября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

13 ноября в Шереметевском дворце открывается выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева. 1900–1948». В ретроспективу ученика Кузьмы Петрова-Водкина, оформителя спектаклей Всеволода Мейерхольда, Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко войдет более 200 произведений.

Владимир Дмитриев родился в 1900 году. В 1916—1917 годах он учился живописи в школе Елизаветы Званцевой, а в 1918—1921 годах занимался в Петроградских художественных мастерских у Петрова-Водкина. С 1916-го он учился у Мейерхольда в экспериментальной театральной Студии на Бородинской и позже — на Курсах мастерства сценических постановок.

За свою карьеру, стартовавшую в 20 лет, Дмитриев оформил 150 спектаклей. Среди них: «Зори» в постановке Мейерхольда, «Любовь к трем апельсинам» Ленинградского театра оперы и балета в постановке Сергея Радлова, «Мертвые души» Станиславского и «Три сестры» Немировича-Данченко. В 1929 году началось многолетнее сотрудничество Дмитриева со МХАТом, где специально для него впервые ввели должность главного художника.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Один из зачинателей авангарда, Дмитриев обновил визуальный язык музыкального театра своего времени. Выставочный проект в Шереметевском дворце — Музее музыки представит его наследие в четырех главах.

За основу драматургии взяли триаду Петрова-Водкина, утверждавшего, что «все состоит из красного, синего и желтого», а белый — цвет «неизреченного и божественного». В трех залах друг друга сменяют желтый, красный и синий цвета, каждый из которых связан с отдельным десятилетием в жизни Владимира Дмитриева. В четвертом зале «цвета времени» очищаются и сливаются в белизну как символ вечности. Экспозицию дополняет спектакль-аудиогид, построенный как монолог самого художника, с озвучкой актера Евгения Ткачука.

В залах покажут работы мастера из личной коллекции его внука Дмитрия Чуковского. Также будут экспонаты из фондов Музея театрального и музыкального искусства и других собраний. К выставке издадут двухтомный каталог.

«Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева» начнется 13 ноября на набережной Фонтанки, 34. Вход по билетам Театрального музея.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: