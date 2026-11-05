Выставка Владимира Дмитриева — соавтора Мейерхольда и ученика Петрова-Водкина — открывается в Шереметевском дворце

Более 200 работ театрального авангардиста в экспозиции с 13 ноября.
13 ноября в Шереметевском дворце открывается выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева. 1900–1948». В ретроспективу ученика Кузьмы Петрова-Водкина, оформителя спектаклей Всеволода Мейерхольда, Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко войдет более 200 произведений.
Владимир Дмитриев родился в 1900 году. В 1916—1917 годах он учился живописи в школе Елизаветы Званцевой, а в 1918—1921 годах занимался в Петроградских художественных мастерских у Петрова-Водкина. С 1916-го он учился у Мейерхольда в экспериментальной театральной Студии на Бородинской и позже — на Курсах мастерства сценических постановок.
За свою карьеру, стартовавшую в 20 лет, Дмитриев оформил 150 спектаклей. Среди них: «Зори» в постановке Мейерхольда, «Любовь к трем апельсинам» Ленинградского театра оперы и балета в постановке Сергея Радлова, «Мертвые души» Станиславского и «Три сестры» Немировича-Данченко. В 1929 году началось многолетнее сотрудничество Дмитриева со МХАТом, где специально для него впервые ввели должность главного художника.
Один из зачинателей авангарда, Дмитриев обновил визуальный язык музыкального театра своего времени. Выставочный проект в Шереметевском дворце — Музее музыки представит его наследие в четырех главах.
За основу драматургии взяли триаду Петрова-Водкина, утверждавшего, что «все состоит из красного, синего и желтого», а белый — цвет «неизреченного и божественного». В трех залах друг друга сменяют желтый, красный и синий цвета, каждый из которых связан с отдельным десятилетием в жизни Владимира Дмитриева. В четвертом зале «цвета времени» очищаются и сливаются в белизну как символ вечности. Экспозицию дополняет спектакль-аудиогид, построенный как монолог самого художника, с озвучкой актера Евгения Ткачука.
В залах покажут работы мастера из личной коллекции его внука Дмитрия Чуковского. Также будут экспонаты из фондов Музея театрального и музыкального искусства и других собраний. К выставке издадут двухтомный каталог.
«Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева» начнется 13 ноября на набережной Фонтанки, 34. Вход по билетам Театрального музея.
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