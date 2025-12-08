Александр Шишкин-Хокусай и Андрей Могучий представили в БДТ интерактивную инсталляцию «8.12» на стыке науки и искусства

8 декабря в Большом зрительском фойе БДТ имени Товстоногова открылась инсталляция «8.12» — art&science проект, созданный совместно с художником (и лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Александром Шишкиным-Хокусаем. Проект посвятили многолетнему сотрудничеству БДТ и Госкорпорации «Росатом».

«8.12» — это парящая в воздухе светонепроницаемая сфера. Вокруг нее — восемь кресел, сидя на которых зритель вступает в непосредственный контакт с арт-объектом, становится его триггером. Любое микродвижение оппонента переводится в уникальный звуковой сигнал, который далее становится частью меняющейся оркестровой партитуры. Подобная коммуникация между зрителем и искусством подчеркивает «креативный потенциал человеческого восприятия».

Так, кроме арт-составляющей, объект позиционируется как «платформа для исследования взаимосвязи между математическими концепциями и человеческим восприятием». Весь 2026 год инсталляция будет площадкой для исследователей разных сфер в рамах программы «Наука-искусство-человек. Диалоги в БДТ».

Проект реализован при участии режиссеров Андрея Могучего и Михаила Самусенко, художника Александра Шишкина-Хокусая, физика Екатерину Архипову, композиторов Олега Гудачева, Настасью Хрущёву и других специалистов.

0+