Работы Пиросмани, Булатова, Татлина и Пивоварова покажут на выставке «Сцена действия» в «Манеже»

В числе экспонатов представят подлинный антрактный занавес к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917), созданный по эскизам Александра Головина. Занавес уже экспонировали в «Манеже» 40 лет назад на выставке «Театр. Образы и реликвии», но вместе с арлекином, как это было задумано автором, он появится в музейном пространстве впервые.

В залах появится полотно Эрика Булатова «Картина и зрители» из коллекции Третьяковской галереи, работа «Пир Эсфири» неизвестного художника школы Рембрандта из собрания Государственного Эрмитажа, «Зима» Бориса Кустодиева из Русского музея. Также покажут мозаики с персонажами «Ревизора», созданные для Театра имени Мейерхольда, бутафорию крепостного театра Апраксина XVIII века, костюм Федора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», фрагмент легендарного занавеса Давида Боровского к спектаклю «Гамлет» с Владимиром Высоцким, а также подлинный костюм Турандот из спектакля «Принцесса Турандот» Театра имени Евгения Вахтангова.

Концепция выставки отсылает к театральной постановке и строится как повествование из семи новелл. Театр раскрывают как социальный и общественный институт, место гражданского диалога и проводник смыслов. Отдельный раздел посвятят истории Союза театральных деятелей России от его возникновения в 1876 году до современности.

«Сцена действия» пробудет с 25 сентября до 14 февраля на Исаакиевской площади, 1. Билеты в продаже на сайте музея.

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