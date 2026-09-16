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Искусство

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Работы Пиросмани, Булатова, Татлина и Пивоварова покажут на выставке «Сцена действия» в «Манеже»

Предметы из 98 собраний (включая подлинный занавес к спектаклю Мейерхольда!) войдут в экспозицию 25 сентября.

Эрик Булатов. Джоконда. 1997–1998 / 2004–2005
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МВК «Манеж»

Эрик Булатов. Джоконда. 1997–1998 / 2004–2005

25 сентября в музейно-выставочном комплексе «Манеж» откроют выставку «Сцена действия» к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи кураторы расскажут историю российского театра от имперского периода до наших дней.

В экспозицию войдет свыше тысячи предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний. В одном пространстве объединят работы Нико Пиросмани, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Владимира Татлина, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Борисова-Мусатова, Давида Боровского, Александра Дейнеки, Ореста Кипренского, Луи Каравака, Петра Кончаловского, Эдуарда Кочергина, Михаила Ларионова, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Ильи Репина, Татьяны Сельвинской и Константина Юона.

Валерий Плотников. Владимир Высоцкий в спектакле «Гамлет». 1972
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МВК «Манеж»

Валерий Плотников. Владимир Высоцкий в спектакле «Гамлет». 1972

«На Чайку» (лист из журнала «Осколки» № 43). 1896
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МВК «Манеж»

«На Чайку» (лист из журнала «Осколки» № 43). 1896

Петр Каратыгин. Репетиция в Александринском театре. 1837
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МВК «Манеж»

Петр Каратыгин. Репетиция в Александринском театре. 1837

Георг Христоф (Кристоф) Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны в черном маскарадном домино с маской в руке. 1748
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МВК «Манеж»

Георг Христоф (Кристоф) Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны в черном маскарадном домино с маской в руке. 1748

В числе экспонатов представят подлинный антрактный занавес к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917), созданный по эскизам Александра Головина. Занавес уже экспонировали в «Манеже» 40 лет назад на выставке «Театр. Образы и реликвии», но вместе с арлекином, как это было задумано автором, он появится в музейном пространстве впервые.

В залах появится полотно Эрика Булатова «Картина и зрители» из коллекции Третьяковской галереи, работа «Пир Эсфири» неизвестного художника школы Рембрандта из собрания Государственного Эрмитажа, «Зима» Бориса Кустодиева из Русского музея. Также покажут мозаики с персонажами «Ревизора», созданные для Театра имени Мейерхольда, бутафорию крепостного театра Апраксина XVIII века, костюм Федора Шаляпина для оперы «Борис Годунов», фрагмент легендарного занавеса Давида Боровского к спектаклю «Гамлет» с Владимиром Высоцким, а также подлинный костюм Турандот из спектакля «Принцесса Турандот» Театра имени Евгения Вахтангова.

Концепция выставки отсылает к театральной постановке и строится как повествование из семи новелл. Театр раскрывают как социальный и общественный институт, место гражданского диалога и проводник смыслов. Отдельный раздел посвятят истории Союза театральных деятелей России от его возникновения в 1876 году до современности.

«Сцена действия» пробудет с 25 сентября до 14 февраля на Исаакиевской площади, 1. Билеты в продаже на сайте музея.

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