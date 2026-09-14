Архитектор «Полутора комнат» Александр Бродский и команда Музея ОБЭРИУ стали героями нового номера The Blueprint Art Issue

О выставке Михаила Рогинского в квартире №7 музея «Полторы комнаты» — в интервью The Blueprint:

Я Рогинского вообще плохо знал. И не то чтобы я его очень сильно любил. Мне казалось, что он эксплуатирует какую-то слишком очевидную тему, когда что-то вопиюще некрасивое становится красивым. Меня это немножко раздражало. А потом [директор музея Иосифа Бродского] Максим Левченко стал коллекционировать Рогинского. Я посмотрел внимательно, и мне он стал гораздо симпатичнее. <...>

Я применил старинный метод шпалерной развески, который, совершенно неожиданно для всех, кроме меня, идеально подошел и Рогинскому, и помещению. Как я и обещал, количество работ идеально совпало с площадью стен. Чего я совсем не ожидал — выставка имела оглушительный успех, причем экспозиция вызывала у публики едва ли не больший восторг, чем сама живопись.