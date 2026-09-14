Архитектор «Полутора комнат» Александр Бродский и команда Музея ОБЭРИУ стали героями нового номера The Blueprint Art Issue

Спецвыпуск приурочили к ярмарке Cosmoscow.
Издание о моде, красоте и современной культуре The Blueprint выпустило новый номер газеты Art Issue. Спецвыпуск приурочили к 14-й ярмарке современного искусства Cosmoscow: она прошла с 4 по 6 сентября в московском «Тимирязев Центре».
В подборку The Blueprint Art Issue из пяти новых российских музеев и арт-пространств включили Музей ОБЭРИУ, открывшийся в конце 2025 года на Петроградской стороне. Среди других героев номера — архитектор Александр Бродский, который работал над обликом музея «Полторы комнаты» и закусочной «Пища династии Минь» в петербургском доме Мурузи.
Александр Бродский
О выставке Михаила Рогинского в квартире №7 музея «Полторы комнаты» — в интервью The Blueprint:
Я Рогинского вообще плохо знал. И не то чтобы я его очень сильно любил. Мне казалось, что он эксплуатирует какую-то слишком очевидную тему, когда что-то вопиюще некрасивое становится красивым. Меня это немножко раздражало. А потом [директор музея Иосифа Бродского] Максим Левченко стал коллекционировать Рогинского. Я посмотрел внимательно, и мне он стал гораздо симпатичнее. <...>
Я применил старинный метод шпалерной развески, который, совершенно неожиданно для всех, кроме меня, идеально подошел и Рогинскому, и помещению. Как я и обещал, количество работ идеально совпало с площадью стен. Чего я совсем не ожидал — выставка имела оглушительный успех, причем экспозиция вызывала у публики едва ли не больший восторг, чем сама живопись.
Также авторы The Blueprint Art Issue поговорили с коллекционером Зоей Галеевой, директором Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольгой Свибловой и художником Игорем Самолетом. Впервые номер The Blueprint Paper выходит сразу с тремя обложками.
Первые тексты спецвыпуска уже доступны на сайте The Blueprint. Печатные экземпляры появятся в разных точках Москвы — издание поделится адресами на своих ресурсах.
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