Художник арт-группы «Север-7» Петр Дьяков о выставке «Заповедник»: «Моя мысль убежала в лес, а я сам спустился в подвал»

Расскажи историю создания «Заповедника».

В сентября 2022 года я узнал, что из 16 художников, с которыми сотрудничает представляющая и меня галерея Anna Nova, в стране осталось только трое. Тогда мне пришла идея сделать выставочный проект про побег и бегство.

Помню, как мне позвонил Нестор Энгельке (художник, участник «Север-7». — Прим. ред.), сообщил, что отправляется в Казахстан, и предложил поехать с ним. Тогда я сам связался с Саше Цикаришвили (художник, сооснователь «Север-7». — Прим. ред.), который сказал: «Расслабься, никто никуда не уезжает». Но мы с ним все равно придумали запасной план. Если что, то мы уйдем в партизаны!

Что ты имеешь в виду под этим «партизанством»?

Партизанство — это бегство внутрь страны и себя самого. Когда ты понимаешь, что тебя уже никто не спасет. Когда нужно отыскать укромное место, где ты будешь отсечен от всего остального мира, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. Сразу представились дикие заросли. Дикая же повстанческая история. Мне это напомнило школьные рассказы про добрых партизан, которые делали свое дело. А еще у них был штаб — в лесу или зарослях — и они просто терялись там. Ты вроде как есть, но тебя и нет.