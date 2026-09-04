В Москве открывается 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow

Экспозиция с участием 112 галерей проходит с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре».
4 сентября в пространстве «Тимирязев Центр» в Москве стартует 14-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В экспозицию этого года вошли стенды 112 галерей, 20 из которых представляют на Cosmoscow впервые.
Арт-платформа Cosmoscow проводит международную ярмарку с 2014 года. Событие объединяет коллекционеров, галеристов и художников.
Среди прочих стенды готовят петербургские KGallery, Jessica Gallery, Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects, DiDi Gallery, Sobo Gallery, Name Gallery, MYTH Gallery, Joy Gallery, галереи Parazit и Anna Nova, а также Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ). Помимо ультрасовременного искусства из регионов России и мира, в 2026-м на ярмарке появятся работы признанных мастеров: Altmans Gallery предложит коллекционерам литографию Марка Шагала.
Галереи-участницы разделили на секции в зависимости от медиумов и модели работы. Проекты со своей выставочной площадкой и подтвержденным опытом работы с художниками попали в секцию «База». Раздел «Контур» отвели галереям без постоянного пространства и с опытом работы меньше пяти лет. В «Тираж» вошли стенды с тиражной графикой и скульптурой, в «Цифру» — проекты в области технологий и медиа-арта, а также интернет-площадки. Дополнят экспозицию секции «Дизайн» (с фокусом на предметном дизайне) и «Сообщества» — для образовательных и просветительских проектов. Полный список участников доступен здесь.
14-я Cosmoscow продлится до 6 сентября на Верхней аллее, 6с1. Билеты в продаже на официальном сайте ярмарки.
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