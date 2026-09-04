В Москве открывается 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow

4 сентября в пространстве «Тимирязев Центр» в Москве стартует 14-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В экспозицию этого года вошли стенды 112 галерей, 20 из которых представляют на Cosmoscow впервые.

Арт-платформа Cosmoscow проводит международную ярмарку с 2014 года. Событие объединяет коллекционеров, галеристов и художников.

Среди прочих стенды готовят петербургские KGallery, Jessica Gallery, Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects, DiDi Gallery, Sobo Gallery, Name Gallery, MYTH Gallery, Joy Gallery, галереи Parazit и Anna Nova, а также Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ). Помимо ультрасовременного искусства из регионов России и мира, в 2026-м на ярмарке появятся работы признанных мастеров: Altmans Gallery предложит коллекционерам литографию Марка Шагала.