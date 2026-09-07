В Петербурге пройдет третий «Коломна фест». В программе — рэп-сцена, тихая дискотека, показ фильма Романа Михайлова и арт-маршрут Семена Некрасова

В дни «Коломна феста» можно будет бесплатно посетить Музей Набокова на Большой Морской. 12 сентября в 13:00 на набережной Пряжки стартует иммерсивное шествие с масками на тему Африки, вдохновленное работами Николая и Льва Гумилевых.

В публичную программу фестиваля вошла дискуссия «Сцена и улица: как взаимодействуют уличная культура и современность?», которая состоится 12 сентября в 15:00 в Екатерининском собрании. 12 сентября в 19:00 с лекцией «Кино в Коломне» выступит кинокритик Мила Двинятина. Куратор «Стрит-арт хранения» Семен Некрасов проведет участников фестиваля по спецмаршруту о художниках Коломны 13 сентября в 16:30 . В этот же день в 13:00 в Новой Голландии о художниках района расскажет искусствовед Андрей Хлобыстин.

Рэп-фрешмены петербургской сцены выступят в кафе-баре «ПряШка» на Матисовом острове 12 сентября . Во второй день «Коломна феста» в книжном магазине «Союз Печатников» прозвучат «Русские тупики» Настасьи Хрущевой в исполнении Алены Гулаковой и Марии Лишаевой (скрипка), Сергея Осклокова младшего и Ольги Горячевой (фортепиано). 13 сентября в 16:00 в «Летнем театре» Новой Голландии стартует тихая дискотека — оммаж рейв-культуре новых художников, где все танцуют под трансляцию диджея в собственных наушниках.

«Коломна фест» пройдет 12 и 13 сентября. Подробная программа, регистрация и билеты на мероприятия доступны на сайте.

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