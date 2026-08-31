В Русском музее покажут более 230 работ художника Николая Акимова

2 сентября в Мраморном дворце Русского музея откроют выставку «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения». В экспозицию войдут более 230 произведений из собраний Русского музея, Музея музыкального и театрального искусства, Театральной библиотеки, KGallery и частных коллекций.

Николай Акимов — театральный режиссер, сценограф, художник и публицист. С 1935 года руководил Ленинградским Театром Комедии. Мастера не стало в 1968 году. Юбилейная ретроспектива охватит его ранние станковые произведения, созданные сангиной и карандашом в 1920-е–1930-е годы, книжные иллюстрации, портреты, эскизы декораций и костюмов к спектаклям.