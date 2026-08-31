В Русском музее покажут более 230 работ художника Николая Акимова

Ретроспектива раннего станкового искусства, книжных иллюстраций и портретов стартует 2 сентября.
Николай Акимов. Фронтиспис к т.2 собрания сочинений Анри де Ренье (роман «Дважды любимая»). 1924
2 сентября в Мраморном дворце Русского музея откроют выставку «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения». В экспозицию войдут более 230 произведений из собраний Русского музея, Музея музыкального и театрального искусства, Театральной библиотеки, KGallery и частных коллекций.
Николай Акимов — театральный режиссер, сценограф, художник и публицист. С 1935 года руководил Ленинградским Театром Комедии. Мастера не стало в 1968 году. Юбилейная ретроспектива охватит его ранние станковые произведения, созданные сангиной и карандашом в 1920-е–1930-е годы, книжные иллюстрации, портреты, эскизы декораций и костюмов к спектаклям.
С 26 марта по 7 июня еще одна ретроспектива работ Акимова проходила в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП). В экспозицию «Николай Акимов и ученики» вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Проект сосредоточили на ипостасях сценографа, портретиста и педагога. Отдельный блок посвятили Акимову-педагогу и его ученикам, среди которых главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.
В конце весны свою экспозицию к юбилею мастера представил Театр комедии. Показали оригиналы работ и документы, переданные из семейного архива Акимовых.
Выставка в Мраморном дворце (Миллионная, 5/1) продлится со 2 сентября 2026 года по 11 января 2027-го. Вход по билетам Русского музея.
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