В Театре комедии покажут подлинники работ Николая Акимова

Выставку к 125-летию художника откроют 16 апреля.

Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Догоняю свой автобус». 1965
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского театра Комедии имени Н. П. Акимова

Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Догоняю свой автобус». 1965

16 апреля Театр комедии открывает выставку к 125-летию со дня рождения основателя — режиссера и художника Николая Павловича Акимова. В экспозицию войдут оригиналы работ и документы, переданные из семейного архива Акимовых.

Выставка с экспериментальными рисунками, эскизами костюмов и декораций позволяет проследить эволюцию стиля художника, от ироничного графика до глубокого философа. Исторические афиши премьер и редкие плакаты из коллекции театра призваны воссоздать атмосферу эпохи, в которой Акимов жил и творил.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского театра Комедии имени Н. П. Акимова

Николай Акимов — театральный режиссер, сценограф, художник и публицист. С 1935 года руководил Ленинградским Театром Комедии. Мастера не стало в 1968 году.

С 26 марта по 7 июня еще одна ретроспектива работ Акимова проходит в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП). В экспозицию «Николай Акимов и ученики» вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Юбилейная выставка сосредоточена на его ипостасях сценографа, портретиста и педагога. Отдельный блок посвящен Акимову-педагогу и его ученикам, среди них — главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.

Выставка в Театре комедии открыта с 16 апреля по 16 мая. Вход по билетам.

