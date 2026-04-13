В Театре комедии покажут подлинники работ Николая Акимова

Николай Акимов — театральный режиссер, сценограф, художник и публицист. С 1935 года руководил Ленинградским Театром Комедии. Мастера не стало в 1968 году.

С 26 марта по 7 июня еще одна ретроспектива работ Акимова проходит в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП). В экспозицию «Николай Акимов и ученики» вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Юбилейная выставка сосредоточена на его ипостасях сценографа, портретиста и педагога. Отдельный блок посвящен Акимову-педагогу и его ученикам, среди них — главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.

Выставка в Театре комедии открыта с 16 апреля по 16 мая. Вход по билетам.

