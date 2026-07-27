Sobo Gallery открывает выставку Антона Левина с картинами по мотивам лоу-фай-порно

2 августа в Sobo Gallery стартует персональная выставка Антона Левина «Система доставки». В залах галереи появятся живописные объекты из пластилина и полимерной глины, за основу которых художник взял стоп-кадры из подпольной эротики. Проект под кураторством Романа Круглова исследует визуальный перегруз, привыкание к картинке и роль тела в современных изображениях.

Художник Антон Левин использует принцип коллажа и объединяет визуальные объекты в единый нарратив. Референсами его работ служат случайные картинки, найденные в сети, а также образы из классического искусства. Для арт-практики Левина характерен критический взгляд на избыток визуальных образов в интернете.

В новой серии художник анализирует, как изображения в цифровой среде разрушаются на уровне языка. «Образы приходят без описаний, слова теряют авторитет, и зритель оказывается лицом к лицу с пикселем», — отмечают авторы выставки.