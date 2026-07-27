Sobo Gallery открывает выставку Антона Левина с картинами по мотивам лоу-фай-порно

Проект «Система доставки» о визуальном перегрузе и «бедных» изображениях начнет работу 2 августа.
Антон Левин. Система доставки
2 августа в Sobo Gallery стартует персональная выставка Антона Левина «Система доставки». В залах галереи появятся живописные объекты из пластилина и полимерной глины, за основу которых художник взял стоп-кадры из подпольной эротики. Проект под кураторством Романа Круглова исследует визуальный перегруз, привыкание к картинке и роль тела в современных изображениях.
Художник Антон Левин использует принцип коллажа и объединяет визуальные объекты в единый нарратив. Референсами его работ служат случайные картинки, найденные в сети, а также образы из классического искусства. Для арт-практики Левина характерен критический взгляд на избыток визуальных образов в интернете.
В новой серии художник анализирует, как изображения в цифровой среде разрушаются на уровне языка. «Образы приходят без описаний, слова теряют авторитет, и зритель оказывается лицом к лицу с пикселем», — отмечают авторы выставки.
Центральное понятие проекта — «бедное изображение» — отсылает к концепции «бедного образа» (poor image) немецкой художницы и теоретика медиа Хито Штейерль. Под «бедным изображением» понимают низкокачественные, размытые и многократно сжатые цифровые файлы, которые заполоняют интернет. Работы Левина, в которых вырванные из эротического контекста тела дробятся на пиксели, обращаются к исторической диалектике иконоборчества и почитания образа.
Галерею Sobo открыли весной 2025 года лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», арт-дуэт Александр и Лиза Цикаришвили. Название «Sobo» происходит от японского слова «бабушка». В пространстве на Моховой улице проходят персональные и групповые выставки современных художников из Петербурга и других городов.
«Система доставки» Антона Левина пробудет на Моховой, 27-29 со 2 по 30 августа. Вход по билетам Sobo Gallery.
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