Автор керамических парней-тюбиков Алина Корякина откроет выставку о театральности женского опыта в IRNBY

7 августа в арт-руме IRNBY стартует персональная выставка Алины Корякиной «Версейс». Проект, подготовленный с участием Pop-Up Gallery, посвятили ролям женщины в публичном поле: от роковых красоток до карьеристок и мам. Название «Версейс» отсылает к мемному фрагменту из фильма Пола Верховена «Шоугелз»: в диалоге героиня искажает название бренда Versace.

Алина Корякина родилась в городе Валуйки Белгородской области, а сейчас живет и работает в Петербурге. Художница состоит в объединениях Parazit и «ГАТЬ». Она участвовала в Third Place Art Fair — 2025, выставлялась в IRNBY Art room, в галереях «Борей» и a—s—t—r—а. В сентябре 2025 года Алина выпустила коллекцию керамических парней-тюбиков по мотивам мемов о неудачных поисках надежного партнера.

В своей практике художница соединяет личные переживания с образами из культуры и повседневности. Основная ее стратегия — юмор и ирония. Алина экспериментирует с визуальным высказыванием на тему стандартов красоты, анализирует опыт женщин, их социальные роли, непринятие возраста, а также непостоянство и абсурдность современного мира.