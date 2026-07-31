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Искусство

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Автор керамических парней-тюбиков Алина Корякина откроет выставку о театральности женского опыта в IRNBY

Проект назвали «Версейс» — по оговорке в фильме «Шоугелз».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и IRNBY Aрт

7 августа в арт-руме IRNBY стартует персональная выставка Алины Корякиной «Версейс». Проект, подготовленный с участием Pop-Up Gallery, посвятили ролям женщины в публичном поле: от роковых красоток до карьеристок и мам. Название «Версейс» отсылает к мемному фрагменту из фильма Пола Верховена «Шоугелз»: в диалоге героиня искажает название бренда Versace.

Алина Корякина родилась в городе Валуйки Белгородской области, а сейчас живет и работает в Петербурге. Художница состоит в объединениях Parazit и «ГАТЬ». Она участвовала в Third Place Art Fair — 2025, выставлялась в IRNBY Art room, в галереях «Борей» и a—s—t—r—а. В сентябре 2025 года Алина выпустила коллекцию керамических парней-тюбиков по мотивам мемов о неудачных поисках надежного партнера.

В своей практике художница соединяет личные переживания с образами из культуры и повседневности. Основная ее стратегия — юмор и ирония. Алина экспериментирует с визуальным высказыванием на тему стандартов красоты, анализирует опыт женщин, их социальные роли, непринятие возраста, а также непостоянство и абсурдность современного мира.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и IRNBY Aрт
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и IRNBY Aрт

Проект «Версейс» отсылает к женской идентичности образца 90-х. Работы Корякиной наследуют методу художницы Синди Шерман, которая примерила на себя тысячи образов, вдохновленных поп-культурными клише «хорошей» и «плохой» девочки.

Алина сравнивает социальную адаптацию женщин со спектаклем, в котором они «играют» от страха старения, критики и неуспеха. Лирической героиней «Версейс» стала Регина — альтер эго Корякиной с повадками роковой соблазнительницы.

Выставка пробудет с 7 августа по 4 октября на Добролюбова, 5/1. Вход свободный.

18+

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