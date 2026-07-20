В Петербург впервые привезут девятиметровый фриз художницы Татьяны Подмарковой — его покажут на выставке «Сюжет» в L.E.Gallery

Экспозиция будет доступна с 24 июля по 24 августа.
В L.E.Gallery (на Невском проспекте, 146) пройдет персональная выставка Татьяны Подмарковой «Сюжет». Камерность проекта отражает трансформацию авторского стиля — от ранних работ к новому, зрелому этапу.
Главным событием выставки станет девятиметровый фриз из серии Stigma 2013 года, который впервые экспонируется в Петербурге. В окружении работ последнего периода это произведение «обретает новое звучание, раскрывая глубину авторского высказывания».
В пресс-службе галереи рассказали, что художественная практика Подмарковой строится на принципах долгосрочного планирования и высокой технической сложности. Отказываясь от погони за сиюминутными результатами, она выбирает путь «марафонца»: ее работа требует временных затрат и интенсивного механического труда.
На сайте L.E.Gallery также указано, что Подмаркова вдохновляется религиозными сюжетами, избегая «напускной торжественности», которая характерна для монументальной живописи. Ее работы представлены в коллекциях Центра современного искусства им. Сергея Курехина, Фонда поддержки совремнного искусства Ruarts и частных коллекциях России, Англии и Швейцарии.
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