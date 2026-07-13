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Покрас Лампас откроет японский поп-ап в Кабаре «Шум»

Каллиграф превратит гостиную в тотальную инсталляцию, вдохновленную Токио, и оформит первую за 18 лет работы «Шума» вывеску на входе.

Кабаре «Шум»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Кабаре «Шум»

21 июля в петербургском Кабаре «Шум» открывается 喧騒 (Kensō) — новый проект художника Покраса Лампаса. Гостиную бара-феномена в доме Маяковского займет тотальная инсталляция, вдохновленная атмосферой современного Токио. Каллиграф разработает новый логотип «Шума», а также оформит первую за 18-летнюю историю заведения вывеску на входе.

喧騒 (Kensō) переводится с японского как «городской шум», «оживленная суета». В 2025 году Покрас жил и работал в Токио, где создал более 25 каллиграфических произведений традиционными японскими кистями, тушью и маркерами. Работы рождались прямо в городской среде: на улицах, в метро, музеях, мастерских и домах друзей. По возвращении в Петербург художник переосмыслил эти произведения в серии текстильных полотен высотой до восьми метров. Именно они станут основой новой инсталляции в Кабаре «Шум».

Автор интегрирует работы в архитектуру пространства, мебель и предметы интерьера. Атмосферу дополнят красные японские фонари и световая среда в духе ночного Токио, а также специальная карта коктейлей и саке от ресторана Self Edge Japanese.

Инсталляция продолжит художественную линию, начатую Покрасом в первом совместном проекте с «Шумом». Если предыдущую работу в баре «Чушь» (второй зал кабаре) он посвятил бумаге, кириллической каллиграфии и творчеству Даниила Хармса, то новый проект исследует японскую каллиграфическую традицию, ткань как художественный материал, а также личный опыт жизни художника в Японии.

Поп-ап откроют сразу после премьеры перформанса Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ 3» на Новой сцене Александринского театра. В центре перформанса — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии художник создаст абстрактную композицию, которую тоже посвятит Японии. Во время работы Покраса оркестр SPB Blind Orchestra играет с завязанными глазами: ограничивая зрение, исполнители обостряют слух.

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Третий перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» стартует 21 июля в 19:30 на набережной Фонтанки, 49А. Билеты в продаже на сайте театра.

В 21:00 на Маяковского, 52 состоится открытие проекта Kensō. В программе — dj-сет, дегустация коктейлей и саке. Вход свободный.

18+

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