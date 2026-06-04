Топ-5 самых посещаемых музеев России — петербургские: издание The Art Newspaper Russia опубликовало ежегодный рейтинг

The Art Newspaper Russia

В предисловии к рейтингу:

Составляя ежегодные рейтинги посещаемости российских музеев, мы давно привыкли к тому, что первую строчку в них занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф». Так было и до пандемии коронавируса, и во время нее, и сразу после. Пусть даже показатели то падали, то вновь росли, «Петергоф» неизменно лидировал. И вот по результатам 2025 года на вершине рейтинга воцарился Государственный Русский музей. Год назад он уже обгонял по посещаемости Государственный Эрмитаж, а теперь опередил вообще всех конкурентов, включая дворцово-парковый ансамбль с репутацией туристической Мекки.

Нельзя сказать, что случилось это внезапно: в минувшем году ГРМ продолжал блистать, собирая аншлаги (именно аншлаги, поскольку в онлайн-кассе порой не оставалось свободных слотов) на свои выставки-блокбастеры. Этот успех, к слову, был отмечен и нашей редакцией, вручившей в апреле Русскому музею Премию The Art Newspaper Russia в номинации «Музей года».