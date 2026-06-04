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Искусство

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Топ-5 самых посещаемых музеев России — петербургские: издание The Art Newspaper Russia опубликовало ежегодный рейтинг

Первое место занял Русский музей.

Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Михайловском дворце Русского музея
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Михайловском дворце Русского музея

Издание The Art Newspaper Russia опубликовало ежегодный рейтинг самых посещаемых музеев России. В этом году первые пять позиций заняли выставочные пространства Петербурга:

  1. Русский музей
  2. Музей-заповедник «Петергоф»
  3. Эрмитаж
  4. Музей-заповедник «Царское Село»
  5. Исаакиевский собор

Следом идут Третьяковская галерея, музеи-заповедники Царицыно и Павловск, а также Музей истории Петербурга. Замыкает топ-10 калининградский Музей Мирового океана.

The Art Newspaper Russia

В предисловии к рейтингу:

Составляя ежегодные рейтинги посещаемости российских музеев, мы давно привыкли к тому, что первую строчку в них занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф». Так было и до пандемии коронавируса, и во время нее, и сразу после. Пусть даже показатели то падали, то вновь росли, «Петергоф» неизменно лидировал. И вот по результатам 2025 года на вершине рейтинга воцарился Государственный Русский музей. Год назад он уже обгонял по посещаемости Государственный Эрмитаж, а теперь опередил вообще всех конкурентов, включая дворцово-парковый ансамбль с репутацией туристической Мекки.

Нельзя сказать, что случилось это внезапно: в минувшем году ГРМ продолжал блистать, собирая аншлаги (именно аншлаги, поскольку в онлайн-кассе порой не оставалось свободных слотов) на свои выставки-блокбастеры. Этот успех, к слову, был отмечен и нашей редакцией, вручившей в апреле Русскому музею Премию The Art Newspaper Russia в номинации «Музей года».

В январе Русский музей сообщал, что ретроспектива Брюллова «Великий Карл» собрала более 477 тысяч гостей и стала самым посещаемым музейным проектом страны за последние пять лет. В Мраморном дворце исторический рекорд посещаемости установила выставка «Жизнь замечательных собак», а абсолютным рекордом за вековую историю корпуса Бенуа стала ретроспектива Виктора Васнецова.

В этом году директор Русского музея Алла Манилова стала лауреатом премии Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Глава культурной институции». Также в конце февраля Русский музей получил премию «Петербург будущего» в номинации «Выставочная стратегия года».

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