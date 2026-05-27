Eggz Gallery, Open You Gallery, Eburet и masters участвуют в «Синтезе форм» — фестивале-лаборатории дизайна и искусства

С 3 по 7 июня в квартале Hideout Residence (лауреат премии «Петербург будущего» — 2025!) пройдет первая серия экспериментального проекта «Синтез форм». Специалисты архитектурных и дизайн-бюро, арт-стратеги и консультанты организуют лекции об искусстве и функциональных решениях, иммерсивные медиации и инсталляции. Тема первого фестиваля — быт или бытие определяет сознание?

«Синтез форм» запускают основательница интерьерного салона «Предметы» Анастасия Продовикова, преподаватель ВШЭ Мария Нечаева, сооснователь Open You Gallery Юлия Дашкевич и арт-стратег Елена Адамова. События первого сезона сфокусированы на архитектуре среды и повседневности.

«Опыт #1» объединит лекции о нейроэстетике, капитализации пространств, предметном и коллекционном дизайне. Среди спикеров — сооснователь студии экомебели Eburet Ольга Найденова, директор школы masters и masters:dom Полина Бондарева, а также главный редактор INTERIOR+DESIGN Татьяна Белохина.