Eggz Gallery, Open You Gallery, Eburet и masters участвуют в «Синтезе форм» — фестивале-лаборатории дизайна и искусства

«Опыт #1» пройдет с 3 по 7 июня.
Пространство Hideout Residence
С 3 по 7 июня в квартале Hideout Residence (лауреат премии «Петербург будущего» — 2025!) пройдет первая серия экспериментального проекта «Синтез форм». Специалисты архитектурных и дизайн-бюро, арт-стратеги и консультанты организуют лекции об искусстве и функциональных решениях, иммерсивные медиации и инсталляции. Тема первого фестиваля — быт или бытие определяет сознание?
«Синтез форм» запускают основательница интерьерного салона «Предметы» Анастасия Продовикова, преподаватель ВШЭ Мария Нечаева, сооснователь Open You Gallery Юлия Дашкевич и арт-стратег Елена Адамова. События первого сезона сфокусированы на архитектуре среды и повседневности.
«Опыт #1» объединит лекции о нейроэстетике, капитализации пространств, предметном и коллекционном дизайне. Среди спикеров — сооснователь студии экомебели Eburet Ольга Найденова, директор школы masters и masters:dom Полина Бондарева, а также главный редактор INTERIOR+DESIGN Татьяна Белохина.
Для ответа на вопрос «быт или бытие?» участники фестиваля сконструируют концептуальные пространства. Студии FRESH.GLASS, L.BURO и NÕSE готовят световую инсталляцию из стекла с воссозданной природной средой. Проект на стыке естественного и рукотворного дополнит серия панно.
Open You Gallery покажет «Девичьи грезы» — корнер с работами фотографа Кати Алагич, напечатанными на зеркальной поверхности. Атмосферу комнаты-воспоминания задают вышивки и ткани мануфактуры «Крестецкая строчка».
Салон «Предметы» соберет «Точки опоры» из повседневных предметов: от керамики и бокалов до садовых стульев. Галерея «Палаты» представит проект «Другая память» с концепцией «прикоснуться прежде, чем увидеть». Также в программе мультисенсорный стенд «Хрупкость момента. Ускользающая красота» от «Лаборатории Дом», Cosmotheca и Eggz Gallery.
Первый «Синтез форм» состоится с 3 по 7 июня на проспекте Римского-Корсакова, 22. Подробная программа доступна на сайте фестиваля.
16+
