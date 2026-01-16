Знакомьтесь, студия Eburet! Их мебель из переработанного пластика захватили Петербург и Москву (от фитнес-дивы Анастасии Мироновой до Cosmoscow и ГЭС-2)

Сенсационные экомебельщики Eburet влюбили нас в свои дизайн-хиты из переработанного пластика и доказали, что 3D-печать — это дико круто! Фирменные ебуреты украшают гостиные фитнес-дивы Анастасии Мироновой и главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской, а также интерьеры важнейших арт-институций (привет, ярмарка совриска Cosmoscow и дом культуры «ГЭС-2»!). Прямо сейчас худрук петербургской мастерской Ольга Найденова выходит в большой мир аудтора — запускает бренд Urbis, который производит самую устойчивую уличную мебель (даешь скамейки-кашпо в каждый двор-колодец!).
Команда по запуску аутдор-мебели Urbis: мама Eburet Ольга Найденова, дизайнер Валерий Говердовский и менеджер проекта Полина Экман в окружении новогодних айтемов от Eburet. На команде: свитер, кардиган и свитшот ZARINA&ROGOV
Над чем работаете прямо сейчас?
Начали печатать аутдор под брендом Urbis — мы всегда мечтали об этом, интерьерные вещи рассматривали только как пробу пера. В Eburet освоили технологию на менее сложных задачах и стали узнаваемыми. Летом мы уже делали кастомизированные павильоны — киоск для «Самоката», зону отдыха на фестивалях «Архстояние» и Outline для Blueprint и ретропавильон на ярмарке Cosmoscow для них же. В Нальчике на площади администрации разместили модульную скамью длиной 8 метров!
Проект мечты — какого он масштаба?
Сделать все сиденья для СК «Олимпийский»! Или благоустроить Университетскую набережную — сейчас на ней гуляет мало людей, хотя это одна из самых красивых локаций в Петербурге. Хотелось бы установить там места для сидения и поработать с гранитом — у 3D-печати есть крутое свойство обтекать любую заданную форму, поэтому можно создать накладные элементы, ничего не меняя в существующей архитектуре. Накладные сиденья могут идеально подстроиться под каменные лестницы и причалы.
3D-укрытие, куда можно заказать «Самокат» и заодно спрятаться от солнца или летнего дождя!
Хотели бы печатать архитектуру?
Мы печатаем из пластика, менять это не хотим. Думали делать фасадные панели, но переработанный пластик не соответствует требованиям огнестойкости. Сейчас можем подобрать под эту задачу альтернативный материал, который сертификацию прошел.
Не изменяющий традициям газетный киоск для Blueprint, только технологичный
Что такое устойчивое развитие в 2026-м?
Это в первую очередь дизайн, в котором продумано существование объекта на каждом этапе, от рождения до утилизации. Мы используем переработанный пластик, наши объекты легкие, их просто перемещать, они не надоедают глазу и подходят для вторичной переработки. Еще наша уличная мебель Urbis — это модульные системы, в которых можно менять сами модули, поэтому больше не нужно выбрасывать или чинить всю конструкцию!
Тестирование качалки для бренд-зоны The Blueprint Playground на фестивале Outline. На фоне — грибы-шатры в фирменном цвете Blueprint Blue!
Какой потенциал есть у Петербурга будущего?
Система государственных тендеров устроена так, что всегда побеждает самое дешевое. А экологичность предполагает, что вы больше денег тратите на стадии производства и закупки, но зато экономите на эксплуатации. Мы бесплатно готовы поставить мебель в Петербурге, например небольшую скамейку-кашпо, которая занимает всего полтора квадратных метра и может преобразить двор-колодец. Но даже это почти невозможно согласовать!
