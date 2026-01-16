Знакомьтесь, студия Eburet! Их мебель из переработанного пластика захватили Петербург и Москву (от фитнес-дивы Анастасии Мироновой до Cosmoscow и ГЭС-2)

Над чем работаете прямо сейчас?

Начали печатать аутдор под брендом Urbis — мы всегда мечтали об этом, интерьерные вещи рассматривали только как пробу пера. В Eburet освоили технологию на менее сложных задачах и стали узнаваемыми. Летом мы уже делали кастомизированные павильоны — киоск для «Самоката», зону отдыха на фестивалях «Архстояние» и Outline для Blueprint и ретропавильон на ярмарке Cosmoscow для них же. В Нальчике на площади администрации разместили модульную скамью длиной 8 метров!

Проект мечты — какого он масштаба?

Сделать все сиденья для СК «Олимпийский»! Или благоустроить Университетскую набережную — сейчас на ней гуляет мало людей, хотя это одна из самых красивых локаций в Петербурге. Хотелось бы установить там места для сидения и поработать с гранитом — у 3D-печати есть крутое свойство обтекать любую заданную форму, поэтому можно создать накладные элементы, ничего не меняя в существующей архитектуре. Накладные сиденья могут идеально подстроиться под каменные лестницы и причалы.