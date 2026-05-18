«Музеи нуждаются в серьезной защите»: Михаил Пиотровский прокомментировал захват трона в Георгиевском зале Эрмитажа

Генеральный директор Государственного Эрмитажа — в комментарии пресс-службы музея:

Разорившийся житель пригорода, воспользовавшись днем бесплатного посещения Эрмитажа, просочился в Георгиевский зал, прорвался к императорскому трону и, сидя на нем, стал выкрикивать список своих обид на судей и суды. Как это принято в нашем Музее для таких случаев, он был изолирован от публики и передан в руки охраняющих Эрмитаж бойцов Росгвардии.

Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного. Во всем мире популярность музеев делает их любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей. Эта заразная тенденция несет в себе огромную опасность и приносит музеям конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования.

Всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию Музея. Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань.

Попытки использовать Музей для чуждых ему целей и нарушение его правил наносят ущерб просветительскому авторитету и репутации Музея. Они нарушают атмосферу, необходимую для исполнения его функций, и создают прецеденты неуважительного отношения к памятникам и институциям культуры.

Вандализм несет огромный вред посетителям Музея. Он мешает им воспринимать экспозицию и музейный рассказ, создает напряженную морально-психическую обстановку и уничтожает образовательную и терапевтическую пользу от посещения. Вандальные акции ведут к усилению мер защиты, что сильно осложняет и будет осложнять пребывание в Музее, и так отягченное мерами безопасности.

Мы имеем дело не с невинным «перфомансом» или «шоу», а с сознательным препятствованием исполнению функций важнейшей культурной институцией, наносящим ей, ее работникам, посетителям и всему обществу огромный моральный и экономический ущерб.

Музеи нуждаются в серьезной защите от этой не новой, но заразной беды.