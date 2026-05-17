Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Эрмитаже мужчина сел на Большой Императорский трон в Георгиевском зале

Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Трон направят на экспертизу, чтобы оценить возможный ущерб.

17 мая около 14:00 в Георгиевском зале Эрмитажа 45-летний мужчина перелез через ограждение и сел на Большой императорский трон. На замечание смотрителя он отреагировал агрессивно.

Как пишет «Фонтанка», злоумышленником оказался предприниматель из Горбунков. Он взобрался на возвышение, где установлен трон, и начал громко зачитывать текст с принесенных листов бумаги. Посетители услышали, что бизнесмен разорен, а также слова про взятки и кредиты. При задержании у него изъяли небольшой «нож-танто», который был спрятан в обуви.

Мужчину задержали. Он «попытался оказать сопротивление», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и прилегающей скамейки. Более детально состояние экспонатов изучат специалисты музея. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: