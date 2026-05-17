В Эрмитаже мужчина сел на Большой Императорский трон в Георгиевском зале

17 мая около 14:00 в Георгиевском зале Эрмитажа 45-летний мужчина перелез через ограждение и сел на Большой императорский трон. На замечание смотрителя он отреагировал агрессивно.

Как пишет «Фонтанка», злоумышленником оказался предприниматель из Горбунков. Он взобрался на возвышение, где установлен трон, и начал громко зачитывать текст с принесенных листов бумаги. Посетители услышали, что бизнесмен разорен, а также слова про взятки и кредиты. При задержании у него изъяли небольшой «нож-танто», который был спрятан в обуви.

Мужчину задержали. Он «попытался оказать сопротивление», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и прилегающей скамейки. Более детально состояние экспонатов изучат специалисты музея. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.