Уход в лес: Русский музей открывает ретроспективу пейзажей Ивана Шишкина

25 апреля в корпусе Бенуа Русского музея стартует выставка «Иван Шишкин. Русский лес». В экспозицию войдут около 140 полотен из домашнего собрания, а также коллекций Третьяковской галереи, ГМИИ Республики Татарстан и Национального художественного музея Республики Беларусь. Специально к ретроспективе отреставрировали две оригинальные рамы для картин «Дубы» (1887) и «Корабельная роща» (1898), а еще этюд «Сосна на скале» (1855) — самое раннее живописное произведение Шишкина, принадлежащее Русскому музею.

«Иван Шишкин. Русский лес» предлагает последовательный рассказ о творческом пути художника, которого называют «богатырем леса» и «патриархом пейзажа». В залах появятся узнаваемые шедевры разных лет: «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865), «Зима» (1890), «Корабельная роща» (1898) и, конечно, «Утро в сосновом лесу» (1889).