Уход в лес: Русский музей открывает ретроспективу пейзажей Ивана Шишкина

Специально к выставке отреставрировали этюд «Сосна на скале» 1855 года — это самое раннее живописное полотно художника в собрании музея.
Иван Шишкин. Буковый лес в Швейцарии. 1863
25 апреля в корпусе Бенуа Русского музея стартует выставка «Иван Шишкин. Русский лес». В экспозицию войдут около 140 полотен из домашнего собрания, а также коллекций Третьяковской галереи, ГМИИ Республики Татарстан и Национального художественного музея Республики Беларусь. Специально к ретроспективе отреставрировали две оригинальные рамы для картин «Дубы» (1887) и «Корабельная роща» (1898), а еще этюд «Сосна на скале» (1855) — самое раннее живописное произведение Шишкина, принадлежащее Русскому музею.
«Иван Шишкин. Русский лес» предлагает последовательный рассказ о творческом пути художника, которого называют «богатырем леса» и «патриархом пейзажа». В залах появятся узнаваемые шедевры разных лет: «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865), «Зима» (1890), «Корабельная роща» (1898) и, конечно, «Утро в сосновом лесу» (1889).
Шишкин умел точно изображать ландшафты, но при этом создавал обобщенный эпический образ природы. Живописец верил, что подлинный пейзаж рождается из личного опыта и памяти — из впечатлений, которые формируются у человека с детства. Даже в поздних поездках по Швейцарии и Германии он схватывал не эффектные альпийские виды, а леса и одиноко стоящие деревья.
Русский музей проводил масштабную выставку работ автора в 2021 году. Экспозицию «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898» тогда тоже показывали в корпусе Бенуа.
Ретроспектива «Иван Шишкин. Русский лес» пробудет на набережной канала Грибоедова, 2 с 25 апреля по 9 ноября. Вход по билетам музея.
