Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Уход в лес: Русский музей открывает ретроспективу пейзажей Ивана Шишкина

Специально к выставке отреставрировали этюд «Сосна на скале» 1855 года — это самое раннее живописное полотно художника в собрании музея.

Иван Шишкин. Буковый лес в Швейцарии. 1863
25 апреля в корпусе Бенуа Русского музея стартует выставка «Иван Шишкин. Русский лес». В экспозицию войдут около 140 полотен из домашнего собрания, а также коллекций Третьяковской галереи, ГМИИ Республики Татарстан и Национального художественного музея Республики Беларусь. Специально к ретроспективе отреставрировали две оригинальные рамы для картин «Дубы» (1887) и «Корабельная роща» (1898), а еще этюд «Сосна на скале» (1855) — самое раннее живописное произведение Шишкина, принадлежащее Русскому музею.

«Иван Шишкин. Русский лес» предлагает последовательный рассказ о творческом пути художника, которого называют «богатырем леса» и «патриархом пейзажа». В залах появятся узнаваемые шедевры разных лет: «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865), «Зима» (1890), «Корабельная роща» (1898) и, конечно, «Утро в сосновом лесу» (1889).

Иван Шишкин. Сосна на скале. 1855
Иван Шишкин. И.И. Шишкин и А.В. Гине в мастерской на острове Валааме. 1860
Иван Шишкин. Зима. 1890
Иван Шишкин. Корабельная роща. 1898
Шишкин умел точно изображать ландшафты, но при этом создавал обобщенный эпический образ природы. Живописец верил, что подлинный пейзаж рождается из личного опыта и памяти — из впечатлений, которые формируются у человека с детства. Даже в поздних поездках по Швейцарии и Германии он схватывал не эффектные альпийские виды, а леса и одиноко стоящие деревья.

Русский музей проводил масштабную выставку работ автора в 2021 году. Экспозицию «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898» тогда тоже показывали в корпусе Бенуа.

Читайте также: Лес и немножко душно. Какой получилась выставка Ивана Шишкина в Русском музее?

Ретроспектива «Иван Шишкин. Русский лес» пробудет на набережной канала Грибоедова, 2 с 25 апреля по 9 ноября. Вход по билетам музея.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: