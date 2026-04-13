Семена Некрасова назначили куратором «Стрит-арт хранения»

С момента запуска САХ в 2023 году он работал научным сотрудником и гидом.
Научный сотрудник и гид «Стрит-арт хранения» (а также краш-экскурсовод из подборки Собака.ru!) Семен Некрасов перешел на должность куратора. Ранее этот пост занимала Алина Зоря.
Семен учился на искусствоведа в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Его альма-матер — Санкт-Петербургская Академия художеств имени Репина. Некрасов специализируется на стрит-арте и истории Петербурга. С 2019 года он проводит экскурсии, а в 2023-м стал частью команды САХ.
Ранее Семен помогал с кураторством временных выставок, вел книжный клуб и отбирал работы для коллекции. Параллельно он преподает в ВШЭ и Европейском университете, а также организует прогулки по городу, в которых стремится уходить от штампов, распространенных у краеведов.
Семен Некрасов
Искусствовед, новый куратор «Стрит-арт хранения»
Какой бы чудесной коллекцией ни обладала институция, если гид не сможет погрузить гостя в контекст и собрать разрозненные смыслы воедино, посещение пройдет впустую. С другой стороны, я убежден, что почти любая, даже плохая выставка меняет человека. Произведение, отозвавшееся в душе, сможет пробудить приглушенные воспоминания, а история работы — обогатить новыми мыслями.
