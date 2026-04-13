Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Семена Некрасова назначили куратором «Стрит-арт хранения»

С момента запуска САХ в 2023 году он работал научным сотрудником и гидом.

Фото: Кристина Рожкова

Научный сотрудник и гид «Стрит-арт хранения» (а также краш-экскурсовод из подборки Собака.ru!) Семен Некрасов перешел на должность куратора. Ранее этот пост занимала Алина Зоря. 

Семен учился на искусствоведа в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Его альма-матер — Санкт-Петербургская Академия художеств имени Репина. Некрасов специализируется на стрит-арте и истории Петербурга. С 2019 года он проводит экскурсии, а в 2023-м стал частью команды САХ.

Ранее Семен помогал с кураторством временных выставок, вел книжный клуб и отбирал работы для коллекции. Параллельно он преподает в ВШЭ и Европейском университете, а также организует прогулки по городу, в которых стремится уходить от штампов, распространенных у краеведов.

Семен Некрасов

Искусствовед, новый куратор «Стрит-арт хранения»

Какой бы чудесной коллекцией ни обладала институция, если гид не сможет погрузить гостя в контекст и собрать разрозненные смыслы воедино, посещение пройдет впустую. С другой стороны, я убежден, что почти любая, даже плохая выставка меняет человека. Произведение, отозвавшееся в душе, сможет пробудить приглушенные воспоминания, а история работы — обогатить новыми мыслями.

Редакция Собака.ru поздравляет Семена с новой ролью!

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: