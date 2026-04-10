Искусство

Антон Секисов, арт-группа «Явь» и Максим Мамлыга выступят в «Порядке слов» на фестивале о цифровом прогрессе в искусстве

«Культура 404» пройдет 18 и 19 апреля.

Фото: Маргарита Смагина

Анастасия Владычкина (арт-группа «Явь»)

18 и 19 апреля в книжном магазине «Порядок слов» состоится «Культура 404» — фестиваль культурно-просветительского проекта «Выслушать». Обсудить влияние цифрового прогресса на жизнь искусства соберутся художники, публицисты и критики, среди которых — участники стрит-арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина и Александр Воронин, писатель Антон Секисов и главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга.

На встречах хотят разобрать, как расцвет технологического развития изменил живопись, литературу, кино и музыку, а также к чему это приведет. Организаторы фестиваля видят тенденцию к упрощению: «Фильм превратился в тик-ток, музыка стала частью культуры потребления, живопись создается при помощи искусственного интеллекта».

ПРОГРАММА

Спикеры: сотрудница Эрмитажа Ксения Подлипенцева, куратор галереи «Ателье без зеркал» Александра Абакшина, участники арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина и Александр Воронин

Модератор: координатор «Выслушать» Евгений Гордиенко

Главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга, писатель Антон Секисов, главный редактор издательства «Порядка слов» Михаил Кихот

Модератор: автор тг-канала «И тут и тамиздат» Александр Гачков

  • 19 апреля в 15:00 Кино. Куратор кинопрограмм Слава Шутов (вход по регистрации)
  • 19 апреля в 17:30 Музыка. Лектор «Правого полушария интроверта» Аркадий Романов (вход по регистрации)

«Культура 404» пройдет 18 и 19 апреля с 15:00 до 21:00 на Фонтанке, 15.

18+

