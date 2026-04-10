Антон Секисов, арт-группа «Явь» и Максим Мамлыга выступят в «Порядке слов» на фестивале о цифровом прогрессе в искусстве

18 и 19 апреля в книжном магазине «Порядок слов» состоится «Культура 404» — фестиваль культурно-просветительского проекта «Выслушать». Обсудить влияние цифрового прогресса на жизнь искусства соберутся художники, публицисты и критики, среди которых — участники стрит-арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина и Александр Воронин, писатель Антон Секисов и главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга.

На встречах хотят разобрать, как расцвет технологического развития изменил живопись, литературу, кино и музыку, а также к чему это приведет. Организаторы фестиваля видят тенденцию к упрощению: «Фильм превратился в тик-ток, музыка стала частью культуры потребления, живопись создается при помощи искусственного интеллекта».