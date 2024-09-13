Искусствовед Ксения Бандорина откроет второй фестивальный день 15 сентября лекцией «Ностальгия или игра с классиками: современные художники, которые учили историю искусства», а руководитель исследовательских проектов в Фонде «Креативные практики» Дмитрий Гусев расскажет о настроениях на современном российском арт-рынке. Лекция «Игра в Восток и классику: ориентализм и не только» историка искусств Марии Назаровой и дискуссия «Выставки современного искусства в классическом музее: профанация или удачное кураторское решение?» завершат программу.

Дополнительно будут доступны мастер-классы по технике речи от театра «Мастерская» (для регистрации необходимо написать сюда), специальный показ видео-работ студентов Петербургской школы нового кино и вечеринка (вход свободный). Все фестивальные дни будет проходить арт- и бук- маркет, в котором примут участие книжные магазины и издательства, магазины винтажных украшений, галереи и арт-площадки, кофейни. А в зоне отдыха представят видео-работы в направлении моушн-графики и короткометражные фильмы,.

Doctrina et Nobiles — это образовательный проект в сфере культуры, в рамках которого ведущие искусствоведы, культурологи и историки рассказывают о персоналиях, открытиях, культовых произведениях.

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