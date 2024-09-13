Речь пойдет о взаимосвязях между эпохами — их сакральными, повседневными и бытовыми аспектами. В програме лекции, паблик-токи и дискуссии, обсуждение фильмов и кинопоказы, маркет, развлекательная программа, подарки и угощения.
Как рассказали Собака.ru в команде Doctrina et Nobiles, фестиваль-маркет «Параллели и подобия», который пройдет с 14 по 15 сентября, — это «возможность поговорить о о прошлом и настоящем, обменяться мыслями и идеями с лекторами, а также провести время в компании единомышленников». В ходе двухдневной программы будут представлены 10 лекций по моде и дизайну, аудиовизуальным искусствам и параллелям в них, а также дополнительная программа с мастер-классами от театра «Мастерская», показом студенческих работ будущих режиссеров из Петербургской школы нового кино и маркет от партнеров фестиваля (книжных, винтажных и виниловых магазинов, студии керамики, фотогалереи ZERNO и благотворительного фонда «Антон тут рядом»), угощения, танцы под винил и подарки.
"Вечный свет"
Старт циклу «Параллели и подобия» 14 сентября даст лекция политолога Екатерины Акимович «Оригинал VS Подделка: психологические особенности покупки люксовых брендов». Позже в этот день историк моды Мария Яковлева расскажет про символику и эстетику украшений и аксессуаров для рук, а искусствовед Анна Давыдова раскроет секреты ключевых образов fashion-фотографии XX-XXI веков.
Медиахудожник Александр Антипин прочтет лекцию «От дочери Байрона до темной материи: искусство цифровой реальности» — про диджитал-искусство и его предысторию. Этот дискурс продолжат раскрывать в рамках паблик-тока «Медиум-специфичность кино: за или против?» при участии киноведа Дмитрия Бакирова, координатора фестиваля «Послание к человеку» Марии Грибовой и культуролога Ольги Давыдовой. Смодерирует встречу философ Артем Радеев. Первый фестивальный день завершится показом «Вечного света» 2019 года Гаспара Ноэ — картину-рефлексию на тему кинопроизводства представит исследовательница Мария Грибова.
Искусствовед Ксения Бандорина откроет второй фестивальный день 15 сентября лекцией «Ностальгия или игра с классиками: современные художники, которые учили историю искусства», а руководитель исследовательских проектов в Фонде «Креативные практики» Дмитрий Гусев расскажет о настроениях на современном российском арт-рынке. Лекция «Игра в Восток и классику: ориентализм и не только» историка искусств Марии Назаровой и дискуссия «Выставки современного искусства в классическом музее: профанация или удачное кураторское решение?» завершат программу.
Дополнительно будут доступны мастер-классы по технике речи от театра «Мастерская» (для регистрации необходимо написать сюда), специальный показ видео-работ студентов Петербургской школы нового кино и вечеринка (вход свободный). Все фестивальные дни будет проходить арт- и бук- маркет, в котором примут участие книжные магазины и издательства, магазины винтажных украшений, галереи и арт-площадки, кофейни. А в зоне отдыха представят видео-работы в направлении моушн-графики и короткометражные фильмы,.
Doctrina et Nobiles — это образовательный проект в сфере культуры, в рамках которого ведущие искусствоведы, культурологи и историки рассказывают о персоналиях, открытиях, культовых произведениях.
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