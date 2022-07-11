Красота, эротизм и телесность: Что смотреть на выставке экс-барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова в KGallery?

Через три года после интервью, в 2013-м, Гурьянова не станет. Еще через несколько лет по одному из коммерческих рейтингов он оказался самым дорогим современным художником России. В своем открытом письме о его наследии объединение «Клуб друзей Маяковского», куда входил при жизни Георгий Гурьянов, напишет: «Можно утверждать с уверенностью — это художник был какое-то время ударником группы «Кино», а не наоборот».

Друг Георгия Гурьянова, искусствовед Аркадий Ипполитов, ставший куратором его выставки в KGallery, говорит, что оба подхода справедливы — для своего временного отрезка: «Гурьянов стал художником с 1990-х. Есть четкий водораздел у него — 1990-й как год смерти Цоя. До этого Гурьянов был все же музыкантом, который при этом крутился и в художественной тусовке. Затем он стал художником, который в том числе хорошо знал музыку. Вот эти вещи хорошо символизирует его портрет авторства Тимура Новикова, представленный на выставке, который как раз все тем же 1990 годом и датируется. При том, что из всей Новой академии Гурьянов получил самое законченное образование. Так как он почти год проучился в «серовке» (Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова, сейчас — Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха — Прим. ред.) и умел рисовать. О чем свидетельствует, в частности, тоже представленный здесь его рисунок «Битва лапифов с кентаврами» — фактически академический».