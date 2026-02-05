Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В «Галерее 2/17» покажут недоделанные работы 22 художников

 Вернисаж проекта о тянущихся вещах — 27 февраля.

Автор: Елизавета Размышляева
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ​​​​​​​Art Blago

Автор: Елизавета Размышляева

27 февраля в арт-пространстве «Галерея 2/17» откроется «Выставка недоделанных работ». В экспозиции появятся неоконченные проекты, которые художники обычно не показывают зрителю. Исследуя заброшенные черновики на уровне мотивации и ее отсутствия, присутствия вещей и их невидимости, выставка вступает в конфликт с конвенциональным образом художника, который обычно строится на том, что автор сам решает показать или скрыть.

Среди участников коллективного проекта — энтузиастка «неуместных артефактов» Аня Герасимова, создатель «Миколографа» Константин Ставров, литейщик Камаль Иванов, укротительница керамических зверьков Дуся Ким, исследователь меняющегося мира Алина Ващенко. В общей сложности экспозиция объединит работы 22 художников разных техник и стилей.

Автор: Сальто
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ​​​​​​​Art Blago

Автор: Сальто

Автор: Лилия Ковалевская
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ​​​​​​​Art Blago

Автор: Лилия Ковалевская

Инициаторами выставки стали популяризаторы молодого искусства Art Blago. В 2023 году команда Art Blago проводила экспериментальную «Выставку без кураторов» с работами 21 художника в «Севкабель Порту». «Оставленное искусство» о вынужденной разлуке художника с работами и «Man moment» о женском облике в культуре тоже реализовали под эгидой гибридного арт-проекта.

«Выставку недоделанных работ» покажут 27 февраля с 18:00 до 23:00, 28 февраля и 1 марта с 15:00 до 20:00 на  2-й линии В.О., 17.

