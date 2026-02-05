В «Галерее 2/17» покажут недоделанные работы 22 художников

27 февраля в арт-пространстве «Галерея 2/17» откроется «Выставка недоделанных работ». В экспозиции появятся неоконченные проекты, которые художники обычно не показывают зрителю. Исследуя заброшенные черновики на уровне мотивации и ее отсутствия, присутствия вещей и их невидимости, выставка вступает в конфликт с конвенциональным образом художника, который обычно строится на том, что автор сам решает показать или скрыть.

Среди участников коллективного проекта — энтузиастка «неуместных артефактов» Аня Герасимова, создатель «Миколографа» Константин Ставров, литейщик Камаль Иванов, укротительница керамических зверьков Дуся Ким, исследователь меняющегося мира Алина Ващенко. В общей сложности экспозиция объединит работы 22 художников разных техник и стилей.