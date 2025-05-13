Masters покажет сразу две выставки совриска — с ресайкл-арт объектами (из скорлупы и кожуры!) и псевдоархеологическими артефактами

Выставка «Неуместные артефакты» стартует 17 мая в Masters Digital Gallery. Это первый персональный проект междисциплинарной художницы Ани Герасимовой, автора арт-объектов из керамики, плетения, дерева и других природных материалов. На этот раз художница покажет результаты псевдоархеологической экспедиции — кинетические инсталляции из найденных артефактов.

«Зритель погрузится в логово археолога, изучавшего исчезнувшее с Земли племя — предков или потомков — и обнаружившего артефакты, назначение которых ему предстоит разгадать», — рассказывает куратор проекта Виктория Межуева.

Термин «неуместные артефакты» обозначает исторические находки, происхождение и назначение которых ставится под сомнение. Впервые он был использован в контексте альтернативных гипотез и конспирологических теорий, где термин ставит под сомнение авторитет ученых и меняет понятие «истины» в зависимости от культурного, социального и политического контекста.

Выставка «Косточка, кожурка, пыль» открыта с 16 мая по 15 июня 2025 года в гостиной Левашовского хлебозавода на Барочной 4А.

Персональная выставка Ани Герасимовой «Неуместные артефакты» открыта с 17 мая по 15 июня 2025 года в Masters Digital Gallery на Барочной улице 6А.

6+