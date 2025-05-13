Masters покажет сразу две выставки совриска — с ресайкл-арт объектами (из скорлупы и кожуры!) и псевдоархеологическими артефактами

В двух пространствах Левашовского хлебозавода развернется научная лаборатория — с экспериментами и конспирологическими теориями.
Выставка «Косточка, кожурка, пыль» петербургской междисциплинарной инди-мастерской «Горка» откроется 16 мая в гостиной Левашовского хлебозавода. В ее основе — арт-эксперименты с органическими материалами: кофе, яичной скорлупой, кожурой, косточками, мякишем, корой и другими. Жизнь, распад и трансформация этих материалов становятся отправной точкой для создания новых форм и композитов, а также визуального диалога о телесности, времени и состоянии человека.
Три тематических раздела — «Исследование», «Эксперимент» и «Результат» — в формате лабораторной работы проведут зрителя от первых манипуляций с материалами и создания десяти экспериментальных прототипов эко-арта до готовых объектов. Ключевые экспонаты: два табурета из склеенных и спрессованных упаковок кофе; панно-мозаика из кофейных клапанов; аксессуары — кошелек, картхолдеры и сумочки из мягких органических композитов; а также серия мини-табуретов.
Выставка «Неуместные артефакты» стартует 17 мая в Masters Digital Gallery. Это первый персональный проект междисциплинарной художницы Ани Герасимовой, автора арт-объектов из керамики, плетения, дерева и других природных материалов. На этот раз художница покажет результаты псевдоархеологической экспедиции — кинетические инсталляции из найденных артефактов.
«Зритель погрузится в логово археолога, изучавшего исчезнувшее с Земли племя — предков или потомков — и обнаружившего артефакты, назначение которых ему предстоит разгадать», — рассказывает куратор проекта Виктория Межуева.
Термин «неуместные артефакты» обозначает исторические находки, происхождение и назначение которых ставится под сомнение. Впервые он был использован в контексте альтернативных гипотез и конспирологических теорий, где термин ставит под сомнение авторитет ученых и меняет понятие «истины» в зависимости от культурного, социального и политического контекста.
Выставка «Косточка, кожурка, пыль» открыта с 16 мая по 15 июня 2025 года в гостиной Левашовского хлебозавода на Барочной 4А.
Персональная выставка Ани Герасимовой «Неуместные артефакты» открыта с 17 мая по 15 июня 2025 года в Masters Digital Gallery на Барочной улице 6А.
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