Как мы оказались среди картин без художников? Покажут на выставке «Оставленное искусство»

В экспозиции представят работы художников и художниц, вынужденных оставить — на время или навсегда — свои работы и объекты искусства.
На сегодняшний день феномен «оставленного искусства» оказался проявлен среди людей культуры настолько, что новой задачей для кураторок Shilo Magazine и Art Blago Gallery стало освещение проблемы оставленных картин, скульптур и других физических объектов, которые не смогли проследовать за авторами. В разговоре с «Собака.ru» они отмечают, что теперь главным вопросом становится — «Что дальше? Какая судьба у искусства, раскиданного по сторонам города, пребывающего в чужих квартирах, на съемных локациях?».
В выставке принимают участие художники Иван Сотников-младший, Роман Круглов, Антон Сидько, Катерина Алимова, Гриша Степанян, ALEX NEV и другие. В частности, работа Катерины Алимовой «Без названия» обращена к теме ожидания перемен, которое чаще всего присутствует в жизни человека на пороге нового. «Подводные. Умные. Гладкие. Приготовили оливье. Ждут курантов. В следующем году обязательно выйдем в море. Потом. Не сейчас. Все обязательно произойдет», — говорится в описании работы.
Выставка «Оставленное искусство» пройдет в пространстве «Прографика» на Старо-Петергофском проспекте, 31/2-П 17 и 18 декабря.
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