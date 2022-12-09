Как мы оказались среди картин без художников? Покажут на выставке «Оставленное искусство»

На сегодняшний день феномен «оставленного искусства» оказался проявлен среди людей культуры настолько, что новой задачей для кураторок Shilo Magazine и Art Blago Gallery стало освещение проблемы оставленных картин, скульптур и других физических объектов, которые не смогли проследовать за авторами. В разговоре с «Собака.ru» они отмечают, что теперь главным вопросом становится — «Что дальше? Какая судьба у искусства, раскиданного по сторонам города, пребывающего в чужих квартирах, на съемных локациях?».