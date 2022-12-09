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Искусство

Как мы оказались среди картин без художников? Покажут на выставке «Оставленное искусство»

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В экспозиции представят работы художников и художниц, вынужденных оставить — на время или навсегда — свои работы и объекты искусства.

Иван Сотников-младший, "Aqua viva vita — вода это жизнь". Простыня, старая одежда, акрил, замазка

Роман Круглов

Антон Сидько

На сегодняшний день феномен «оставленного искусства» оказался проявлен среди людей культуры настолько, что новой задачей для кураторок Shilo Magazine и Art Blago Gallery стало освещение проблемы оставленных картин, скульптур и других физических объектов, которые не смогли проследовать за авторами. В разговоре с «Собака.ru» они отмечают, что теперь главным вопросом становится — «Что дальше? Какая судьба у искусства, раскиданного по сторонам города, пребывающего в чужих квартирах, на съемных локациях?».

Серия работ ALEX NEV

В выставке принимают участие художники Иван Сотников-младший, Роман Круглов, Антон Сидько, Катерина Алимова, Гриша Степанян, ALEX NEV и другие. В частности, работа Катерины Алимовой «Без названия» обращена к теме ожидания перемен, которое чаще всего присутствует в жизни человека на пороге нового. «Подводные. Умные. Гладкие. Приготовили оливье. Ждут курантов. В следующем году обязательно выйдем в море. Потом. Не сейчас. Все обязательно произойдет», — говорится в описании работы.

Катерина Алимова, "Без названия". Фарфор, шамот, глазури. 2021 год

Выставка «Оставленное искусство» пройдет в пространстве «Прографика» на Старо-Петергофском проспекте, 31/2-П 17 и 18 декабря.

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