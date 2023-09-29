21 художник примет участие в «Выставке без кураторов» — проекте-эксперименте в гараже в «Севкабель Порту»

Выставка станет исследованием открытости, искренности и взаимосвязи художник-художник-зритель. Это проект-эксперимент, и что получится — не знают даже авторы идеи: «Возможно, полный бардак. Но бывает, что даже в хаосе самоорганизуются упорядоченные системы».
«Выставку без кураторов» проводит онлайн-галерея Art Blago, основанная художницей Викторией Марковой — за собой институция оставляет лишь право отбора участников и «всевозможное рассказывание о выставке в инфопространстве». Концепции, как и кураторов, у проекта нет: организаторам интересно увидеть, что покажут сами художники и какие работы они представят публике.
«Нам интересно увидеть, что покажут сами художники и какие работы они представят публике. Здесь не преследуется цель охарактеризовать проблему или очертить определенную тему: задумка состоит в том, чтобы выяснить что волнует артистов, как живых людей. Посмотреть, что произойдет, если не задавать никакой темы «сверху», что будет, если определенное количество артистов получат возможность проявить себя», — говорит Маркова.
Участники выставки были отобраны путем опен-колла, проведенного в довольно свободном порядке в целях осветить «более широкий спектр участников нынешнего арт-пространства». По его результатам свои работы на выставке представит 21 художник — Олегг Ульрих, Виктория Маркова, TOY DEALER, Ангелина Пилипчук, Аня Герасимова, Никита Кирпичев, Евдокия Ким и другие.
«Выставка без кураторов» пройдет с 13 по 15 октября в гараже на территории «Севкабель Порта», выход с Барной линии — со стороны гавани.
18+
Комментарии (0)