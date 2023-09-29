21 художник примет участие в «Выставке без кураторов» — проекте-эксперименте в гараже в «Севкабель Порту»

«Нам интересно увидеть, что покажут сами художники и какие работы они представят публике. Здесь не преследуется цель охарактеризовать проблему или очертить определенную тему: задумка состоит в том, чтобы выяснить что волнует артистов, как живых людей. Посмотреть, что произойдет, если не задавать никакой темы «сверху», что будет, если определенное количество артистов получат возможность проявить себя», — говорит Маркова.