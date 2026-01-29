Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra готовят перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра

Мультисенсорную импровизацию в звуке и современной каллиграфии представят 26 февраля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кабаре «ШУМ»

26 февраля на Новой сцене Александринского театра художник-каллиграф Покрас Лампас совместно с экспериментальным оркестром SPB Blind Orchestra представят художественный перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ», который исследует мультисенсорное восприятие искусства.

В центре перформанса «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии Покрас Лампас создаст абстрактную композицию.

Динамика письма художника будет следовать музыкальному темпу и ритму звучания SPB Blind Orchestra — экспериментального объединения, в котором все музыканты играют с завязанными глазами. Оркестром руководит дирижер Георгий Аверин, управляющий процессом через прикосновения.

Музыканты не видят визуальную часть перформанса и не знают, что именно создает художник в данный момент. Художник, в свою очередь, реагирует только на звук и музыкальную ритмику. В результате перформанс развивается без сценария и повторов, продолжая традицию междисциплинарных экспериментов на Новой сцене Александринки.

Руководитель SPB Blind Orchestra Георгий Аверин позаимствовал идею импровизаций с завязанными глазами у израильтянина Дова «Балу» Розена (Dov Balu Rosen). В 2016 году Аверин собрал знакомых музыкантов после поездки в Гоа. С тех пор оркестр сыграл с «АукцЫоном» и Сергеем Летовым, записал несколько альбомов и съездил на гастроли в Данию и Армению.

Для музыкантов завязанные глаза — не пиар-ход, а возможность посвятить себя звуку и не отвлекаться на публику и других участников оркестра. Оркестр следует принципу Сергея Курехина «Музыка должна быть чувственной»: ограничивая зрение, исполнители обостряют слух.

Изображение предоставлено Собака.ru Spb Blind Orchestra

Покрас Лампас, расписывая различные поверхности, ищет способы создать многослойные композиции из слов, придумывает новые формы букв и знаков, объединяет элементы стрит-арта, типографики и каллиграфии разных культур мира. Он создает масштабные композиции в городской среде и интерьере, экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

Недавно редакция Собака.ru рассказывала об арт+фэшн-спотах с граффити Покраса, мэппингом и поп-ап-инсталляциями. Первая работа появилась на территории «Третьего кластера» (8-я Советская, 4), далее — Леннаучфильм. Споты возникли как часть «Культ_Прорыва» — серии масштабных культурных интервенций, которые объединяют визуальное искусство, архитектуру и технологии.

Начало перформанса «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» 26 февраля в 19:30. Билеты в продаже на сайте театра. После представления в Кабаре «Шум» пройдет вечеринка с участниками проекта.

