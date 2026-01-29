Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra готовят перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра

26 февраля на Новой сцене Александринского театра художник-каллиграф Покрас Лампас совместно с экспериментальным оркестром SPB Blind Orchestra представят художественный перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ», который исследует мультисенсорное восприятие искусства.

В центре перформанса «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии Покрас Лампас создаст абстрактную композицию.

Динамика письма художника будет следовать музыкальному темпу и ритму звучания SPB Blind Orchestra — экспериментального объединения, в котором все музыканты играют с завязанными глазами. Оркестром руководит дирижер Георгий Аверин, управляющий процессом через прикосновения.

Музыканты не видят визуальную часть перформанса и не знают, что именно создает художник в данный момент. Художник, в свою очередь, реагирует только на звук и музыкальную ритмику. В результате перформанс развивается без сценария и повторов, продолжая традицию междисциплинарных экспериментов на Новой сцене Александринки.