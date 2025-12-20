Компания «БС АРТ ДЕВ» во главе с девелопером Александром Басалыгиным (это он придумал пространство «Голицын Лофт» и развивал «Флигель»!) запустили новый проект «Культ_Прорыв». Это серия арт-объектов на фасадах исторических зданий Петербурга и в их же арках: от граффити до мэппинга и поп-ап-инсталляций. Внимание: выполнено художником-калиграфутуристом Покрасом Лампасом и дизайнером бренда .solutions Глебом Костиным!

Собака.ru первой рассказывает о проекте. А еще — где искать в городе дебютный арт-спот от супергруппы от мира искусства!