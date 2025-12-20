Компания «БС АРТ ДЕВ» во главе с девелопером Александром Басалыгиным (это он придумал пространство «Голицын Лофт» и развивал «Флигель»!) запустили новый проект «Культ_Прорыв». Это серия арт-объектов на фасадах исторических зданий Петербурга и в их же арках: от граффити до мэппинга и поп-ап-инсталляций. Внимание: выполнено художником-калиграфутуристом Покрасом Лампасом и дизайнером бренда .solutions Глебом Костиным!
Собака.ru первой рассказывает о проекте. А еще — где искать в городе дебютный арт-спот от супергруппы от мира искусства!
О проекте
«Культ_Прорыв» — серия масштабных культурных интервенций, которые объединяют визуальное искусство, архитектуру и технологии. По 18 адресам в Петербурге управляющая и инвестиционная компания в сфере недвижимости «БС АРТ ДЕВ» во главе с Александром Басалыгиным, художник-калиграфутурист Покрас Лампас и дизайнер, основатель бренда .solutions Глеб Костин представят световые и проекционные мэппинги на фасадах исторических зданий, каллиграфию и арт в арках.
Авторы самостоятельно финансируют проект, закупают оборудование и материалы, реализуют каждую часть работ — от художественной идеи до монтажа. Первую работу (см.фото) ищите на территории «Третьего кластера» (8-я Советская, 4), далее — Леннаучфильм.
Александр Басалыгин
Основатель «БС АРТ ДЕВ» («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт»):
«Во многих индустриях, особенно, в таком бизнесе, связанном с государством, как девелопмент, наступило некоторое подобие кризиса. Многие свернули бюджеты, ожидания и планы. Стало невероятно меньше проектов и попыток их сделать, а наша жизнь требует серьезной культурной интервенции. Вместе с Покрасом Лампасом и Глебом Костиным мы решили запустить проект, который хотя бы немного поможет раскрасить петербургские темные зимние дни.
"БС АРТ ДЕВ" сильно расширилась. Если завершим все сделки начатые в этом году, то в рамках “Культ Прорыва” будет более 18 точек со статичным мэппингом на фасадах и артом в арках: в пространствах "Третий кластер" и "Флигель", в одном из корпусов Института имени Вавилова и по другим нашим адресам. В итоге получится цифровая карта культурных проектов, где есть надежда на яркость. Спойлер: то, что мы планируем сделать в здании Леннаучфильма, можно включать в Книгу рекордов!»
Покрас Лампас
Художник-каллиграфутурист:
«Первая работа — оммаж к моему первому крупному уличному произведению, созданному в рамках "Стенографии" (фестиваль уличного искусства. — Прим. ред.) в Екатеринбурге в 2023 году. Арт будет полностью покрывать всю арку — пол, потолок, стены. В прошлой работе я расписывал ровно половину арки, здесь — целиком. В конце добавим скрытый слой ультрафиолетовой краски.
В качестве текстовой основы я выбрал поэзию Самуила Маршака, а именно: «Вот какой рассеянный». Так как арка находится близко к улице Некрасова, которая до 1922 года была Бассейной — именно там жил персонаж произведения. А Маршак — один из главных детских писателей, поэтому для меня важно было сделать в городе отсылку к его творчеству через новый арт-проект.
Работа создается в рамках нашего проекта "Культ_Прорыв" в коллаборации с "БС АРТ ДЕВ". Это первый объект, у нас еще большие совместные планы. В рамках эксперимента я запускаю прямые трансляции, показывая процесс работы».
Текст: Мария Агафонова, Анна Спирина
