Музеи Петербурга приняли более 700 тысяч посетителей в новогодние праздники

Государственные музеи поделились статистикой за каникулы. Русский музей с отметкой в 208 674 человек стал самым посещаемым в России, пишет министр культуры Ольга Любимова. Эрмитаж принял больше 150 тысяч посетителей и занял третье место, уступив московской Третьяковской галерее (более 200 тысяч).
Всего петербургские музеи приняли более 700 тысяч человек: в топ попали ГМЗ «Петергоф» (134 000), «Царское Село» (117 376) и «Павловск» (101 705). Команда Эрмитажа рассказывает, что одновременно в зданиях комплекса находились до 1700 посетителей в час. При этом в «обычный» день пришло больше людей, чем в «бесплатный» (каждый первый четверг месяца): самым ажиотажным стало 6 января с 21 тысячей посетителей, тогда как в Рождество было около 18 тысяч.
Лидирующий в рейтинге Русский музей перед Новым годом открыл выставку о детстве «Взрослым ход разрешен» в Мраморном дворце, экспозицию «Русская традиция» в Корпусе Бенуа, а также показал собрание рисунков и гравюр Дмитрия Митрохина и проект «Сообщество печати» в Михайловском замке. С осени открыта выставка работ Архипа Куинджи, а также собрание русских исторических портретов «Зеркало судьбы».
В Эрмитаже с декабря продолжается выставка работ Рембрандта в Аполлоновом зале Зимнего дворца — экспозиция работает до 18 января. С октября открыты «Драгоценность в лотосе» об искусстве тибетского буддизма и «Картинная галерея Эрмитажа в гравюрах, рисунках и миниатюрах». До 29 марта открыта выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха».
По данным Минкультуры, всего с 31 декабря по 11 января в этом году государственные музеи посетили 1 944 648 человек — на 300 000 больше, чем в прошлом.
0+
