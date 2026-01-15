Музеи Петербурга приняли более 700 тысяч посетителей в новогодние праздники

В Эрмитаже с декабря продолжается выставка работ Рембрандта в Аполлоновом зале Зимнего дворца — экспозиция работает до 18 января. С октября открыты «Драгоценность в лотосе» об искусстве тибетского буддизма и «Картинная галерея Эрмитажа в гравюрах, рисунках и миниатюрах». До 29 марта открыта выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха».

По данным Минкультуры, всего с 31 декабря по 11 января в этом году государственные музеи посетили 1 944 648 человек — на 300 000 больше, чем в прошлом.

0+