Государственный Эрмитаж поделился выставочными планами на 2026 год

Уже 9 декабря в Галерее костюма в «Старой деревне» откроется выставка «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е — 2020-е годы». А в апреле в Галерее графики в Зимнем дворце покажут проект «Вселенная в миниатюре. Графика "малых мастеров"».

Весной в Зимнем дворце представят вееры императрицы Марии Федоровны, а также 80 «провинциальных портретов» из собрания Эрмитажа. В мае в Николаевском зале откроется выставка-посвящение Екатерине I.

С июня по октябрь в Манеже Малого Эрмитажа пройдет выставка «Подвиг просвещенной благотворительности» к 150-летию Академии Штиглица. В июле в Арапском зале покажут искусство старообрядцев — «Иконы "романовских писем" в собрании Эрмитажа».

В 2026 году в Главном штабе откроют залы модерна с работами Эмиля Галле, Анри ван де Вельде и Луиса Комфорта Тиффани. Также здесь появится новая Галерея современного фарфора, где покажут около 150 произведений, созданных на Императорском фарфоровом заводе.

В числе других выставок в следующем году ждем «Современное искусство Индии», «Китай. Три императора» из Дворцового музея в Пекине, «Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII — вторая половина XX века» и «Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный» с более чем 400 предметами в экспозиции. Будут и фотовыставки: одна соберет работы первых фотографов Петербурга, другая — снимки Дмитрия Сироткина.