Порталы-кокошники, неретроградный Меркурий и ледяные цветы: как украсили Петербург к Новому году

Красный мост

Подходим к историческому «цветному» мосту через Мойку и перед активным шоппингом вспоминаем героя наших грез (в прошлом году он был в шаге от «Оскара»!) Юру Борисова. За четыре года до оглушительной популярности фильма «Анора» и Голливуда актер сыграл в российской адаптации романа «Серебряные коньки» Мэри Мэйпс Додж — зимней сказке режиссера Михаила Локшина (его «Мастер и Маргарита» — в первых строчках проката в 2024). Мы были готовы премировать Борисова кинонаградой еще тогда — за роль главаря банды карманников Алексея, который так резво рассекал по льду вдоль Торгового дома «С. Эсдерс и К. Схейфальс».