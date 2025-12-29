Порталы-кокошники, неретроградный Меркурий и ледяные цветы: как украсили Петербург к Новому году

Делимся маршрутом (час с небольшим прогулки) по лучшим праздничным спотам города: выбрали для вас топ-5 самых фотогеничных.
Стрелка Васильевского острова
Праздничный вайб ищем в нетривиальном месте — на набережной Невы среди строгости архитектурного ансамбля Жана-Франсуа Тома де Томона. На самой видовой точке города появилась россыпь планет и далеких светил со страниц «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Подключаем креатив и отправляемся в новогоднее путешествие вокруг гигантской (20 метров — всего на 10 меньше Мастер-елки с Дворцовой!) мультимедийной елки по мирам Короля, Честолюбца, Пьяницы, Дельца, Фонарщика, Географа и после долгих выходных возвращаемся к рабочей рутине на Землю.
Конногвардейский портал
Порталы-кокошники на бульваре — световая артерия вдоль Конногвардейского манежа и врата между эпохами и настроениями. Шагом дальше от строгого классицизма главного палладианца русской архитектуры Джакомо Кваренги — ажурные арки-кокошники. Они отсылают одновременно и к древнерусскому убранству, и к театральным эскизам с выставки-блокбастера «Все Бенуа, все Бенуа» (6000 объектов!). Пройдя сквозь портал, можно совершить временной прыжок: из царства высокого искусства — прямо на сверкающий лед катка в Новой Голландии, и наоборот.
Александринский сад
Парк у Исаакиевского собора украсили светодиодные инсталляции-арки, словно следы яркой кометы из вселенной «Муми-тролля», застывшей, чтобы каждый смог загадать желание. А тысячи парящих сноуфоллов мерцают на манер «Звездной ночи» Ван Гога — вихревой поток закручивает в космическую воронку над заснеженными (надеемся и верим!) аллеями.
Красный мост
Подходим к историческому «цветному» мосту через Мойку и перед активным шоппингом вспоминаем героя наших грез (в прошлом году он был в шаге от «Оскара»!) Юру Борисова. За четыре года до оглушительной популярности фильма «Анора» и Голливуда актер сыграл в российской адаптации романа «Серебряные коньки» Мэри Мэйпс Додж — зимней сказке режиссера Михаила Локшина (его «Мастер и Маргарита» — в первых строчках проката в 2024). Мы были готовы премировать Борисова кинонаградой еще тогда — за роль главаря банды карманников Алексея, который так резво рассекал по льду вдоль Торгового дома «С. Эсдерс и К. Схейфальс».
Исаакиевская площадь
Ледяные лотосы и кущи у Мариинского дворца смотрят на звезды у Исаакиевского собора и передают привет лесам Нарнии и сайт-специфик инсталляции художника Марка Куинна, заказанной в 2000-х Фондом Прада. При этом по саду и среди цветов у Мариинского можно гулять и даже предпринять попытку, если повезет с погодой, сделать свою версию «Солнечных пятен на инее» Архипа Куинджи (мудборд - на выставке в Русском музее!)
Комментарии (0)