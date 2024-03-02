«Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 миллиардов рублей

Ранее среди картин 18+ лидировал «Джокер», кинокомикс собрал в России 1,89 млрд рублей в 2019 году. В то же время фильм с Хоакином Фениксом посмотрели на 30% больше людей — 6,8 млн человек против 4,8 млн у «Мастера и Маргариты». По числу проданных билетов российский проект также уступает другому супергеройскому блокбастеру «Дэдпулу» — в 2016 году фильм с Райаном Рейнолдсом увидели 6 млн зрителей.

Картина Локшина стала одиннадцатой по счету, которая собрала в прокате больше двух миллиардов рублей. Ранее порога достигли «Холоп 2» (3,8 млрд рублей) и «Бременские музыканты» (2,97 млрд), которые тоже вышли в этом году. Кроме того, сборы больше 2 млрд рублей были у «Чебурашки» (6,8 млрд), «Холопа» (3,1 млрд), «Движения вверх» (2,97 млрд), «По щучьему велению» (2,5 млрд), «Т-34» (2,3 млрд), «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2,2 млрд), «Вызов» (2,14 млрд) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,05 млрд).

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