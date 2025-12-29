Будет ли в Петербурге снег на Новый год? Какой погоды ждать на праздники? А в январе зима останется? Или опять придется ходить по лужам?

Можно ли сказать, что в Петербург окончательно пришла зима?

Александр Колесов: Да, конечно! Зима пока окончательно к нам пришла. В ближайшее время будет только такая — сравнительно морозная погода, которую мы наблюдаем за окном прямо сейчас. Возможны разве что небольшие вариации температуры воздуха. Однако оттепелей не ожидается вообще — только отрицательные температуры и снег.

Снег, кстати, умеренный, но постоянно идущий. В день будет выпадать по несколько сантиметров. Вплоть до самого Нового года.

Все это благодаря арктической воздушной массе и, самое главное, высотному циклону, который постепенно приходил к нам с севера, из арктической зоны Северо-Западного Федерального округа.

Так вот, этот высотный северный циклон не пускает к нам циклоны западные, которые могли бы выносить с Атлантики тепло. Сейчас все они, [атлантические циклоны], уходят южнее Петербурга. В результате температура сохраняется в пределах -3… -8 градусов. Чуть позднее, когда западные циклоны к нам все же будут прорываться, они в условиях этой холодной арктической массы все равно не приведут к существенному потеплению. Они дадут только снегопады.