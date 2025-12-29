Будет ли в Петербурге снег на Новый год? Какой погоды ждать на праздники? А в январе зима останется? Или опять придется ходить по лужам?

После аномально теплого декабря в Петербург наконец-то пришла зимняя погода. Но надолго ли она останется с горожанами? Или через несколько дней очередная оттепель растопит снег, а с неба опять польется дождь? Какой будет погода собственно в новогоднюю ночь? И удастся ли покататься на лыжах в праздники? На все эти вопросы Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Можно ли сказать, что в Петербург окончательно пришла зима?
Александр Колесов: Да, конечно! Зима пока окончательно к нам пришла. В ближайшее время будет только такая — сравнительно морозная погода, которую мы наблюдаем за окном прямо сейчас. Возможны разве что небольшие вариации температуры воздуха. Однако оттепелей не ожидается вообще — только отрицательные температуры и снег.
Снег, кстати, умеренный, но постоянно идущий. В день будет выпадать по несколько сантиметров. Вплоть до самого Нового года.
Все это благодаря арктической воздушной массе и, самое главное, высотному циклону, который постепенно приходил к нам с севера, из арктической зоны Северо-Западного Федерального округа.
Так вот, этот высотный северный циклон не пускает к нам циклоны западные, которые могли бы выносить с Атлантики тепло. Сейчас все они, [атлантические циклоны], уходят южнее Петербурга. В результате температура сохраняется в пределах -3… -8 градусов. Чуть позднее, когда западные циклоны к нам все же будут прорываться, они в условиях этой холодной арктической массы все равно не приведут к существенному потеплению. Они дадут только снегопады.
Чего ждать собственно на Новый год?
Александр Колесов: 31 декабря температура будет в районе -6… -9 градусов. Снег будет точно, но к ночи он, скорее всего, уже закончится. Однако нападать успеет много, так что будет очень красиво.
Большую часть ночи температура будет сохраняться на том же уровне — до -9 градусов. Но вот в первое число, под утро, мы входим уже с достаточно серьезным похолоданием.
В первый день нового года ожидается уже до -10… -15 градусов. Это связано с тем, что будет поворот ветра, осадки уйдут и, возможно, даже будет чистое и ясное небо.
Такая же погода сохранится и на праздники?
Александр Колесов: Вы знаете, судя по прогнозу, зима продолжит держаться. Первого числа будет холодно, второго — тоже холодно. Все это время в пределах -10… -15 градусов.
Потом начинается потепление, но оно, опять же, не будет очень сильным. Температура будет находиться в коридоре -1… -6 градусов. То есть, с одной стороны, сильных морозов не будет, но и оттепелей тоже не предвидится. Хотя погода будет, скорее, переменчивая.
Переменчивой ее делают традиционные для нас выходы западных циклонов. Они будут приносить снег и небольшое повышение температуры. В перерывах будет опять холоднее. Однако все равно фон будет достаточно комфортный — хорошая зимняя температура.
Первая оттепель может быть лишь 7–9-го числа, хотя это надо будет еще посмотреть. В любом случае, даже если она и случится, будет она совсем небольшой. Все еще — над нами стоят холодные воздушные массы, которые не должны позволить температуре подняться слишком сильно.
О завершении праздников пока говорить рано — все же до этого еще две недели, я боюсь тут ошибиться. Может быть, тоже случится какая-то оттепель, придет ли после нее похолодание? Сложно сказать. Пока уверенно можно говорить лишь о том, что большая часть праздников точно пройдет при хорошей зимней погоде.
А каким будет остаток января? Прогноз на месяц уже готов?
Александр Колесов: Да, мы его уже составляли, хотя официально еще и не публиковали. Пока можем сказать, что при такой погоде положительная аномалия, скорее всего, все равно будет.
Однако, несмотря на это, погода будет однозначно зимняя. Серьезных оттепелей из сегодняшнего дня не просматривается. Таких, чтобы весь снежный покров сошел и был бы голый асфальт.
В конце концов, климатическая норма у нас -5 градусов. Даже если она будет превышена на два градуса, это все равно будет -3 градуса. Уверенная зимняя погода с отрицательной температурой.
