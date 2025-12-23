Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

13 арт-подарков на любой вкус: карта друга Эрмитажа, кот Владислав (да, снова!) и разнообразные лошадки

Собака.ru собрала презенты, которые точно порадуют любителей искусства (как ценителей красоты, так и иронии!): от благотворительной керамики до коллажей экс-участника группы Shortparis, от клубной карты Эрмитажа до сертификата в школу современного искусства.

Изображение предоставлено Собака.ru Эрмитажем

Карта клуба друзей Эрмитажа

Владелец этого артефакта может посетить главный музей города и страны 730 раз за год (принимаем вызов!). То есть каждый день — дважды. Иными словами, это шанс спокойно и вдумчиво посмотреть на отдельные работы, а не пытаться объять необъятное за один подход. Бонус: с картой не нужно стоять в очередях и можно воспользоваться отдельным входом! Членское пожертвование при этом уходит не на абстрактные цели, а вполне конкретные задачи (например, реставрацию кувшина и пальметты из клада бронзовых предметов домонгольского периода).

Где купить: на сайте Эрмитажа

Сколько стоит: 8 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Befree

Футболка с принтом художницы Паны

Новогодние каникулы — идеальное время для похода на балетный спектакль: не только «Щелкунчик», но и «Лебединое озеро» смотрятся в начале зимы особенно волшебно. Но если настроение не про светские рауты, а про «задуплиться и батонить», можно привнести немного фуэте и батманов в домашние дела.

Так, петербургская художница Пана в свойственном ей ироничном ключе обыграла узнаваемый «Танец маленьких лебедей», добавив к композиции намеренно абсурдную надпись. В такой футболке просмотр новогодних шоу и сериалов станет одновременно нарядным, уютным и артовым!

Где купить: в магазине Befree

Сколько стоит: 799 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Стрит-арт хранением

Стрит-арт-бокс

В «Стрит-арт хранении» ностальгируют по детству, пришедшемуся на нулевые. Поэтому собрали свои праздничные наборы, вдохновленные аналогами из школьных времен. Внутри — открытки, новогодние игрушки и стикеры от художников-резидентов, сертификат на экскурсию в институцию и книга «365 уличных посланий». А в каждом четвертом боксе — сюрприз: годовой абонемент на посещение хранения!

Где купить: в лавке «САХ»

Сколько стоит: 6 500 рублей

Александр Гальянов
Игорь Клепнев

Александр Гальянов

Книга «Металл»

Экс-клавишник группы Shortparis Александр Гальянов к своему сольному альбому выпустил впечатляющее количество дополнительного контента (клипы вышли на каждый второй трек!). В том числе арт-объект на стыке книги художника, зина и брошюры к компакт-диску. Так, тексты песен сопровождаются коллажами из советских фотографий детей и артистов балета, плакатов и графики. Стиль бешеный — украшение коллекции и меломанов, и любителей искусства, и собирателей редких изданий!

Где купить: через телеграм-канал Гальянова или офлайн в магазине «Союз печатников»

Сколько стоит: 400 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru СССХ

Графика Паши Пошукая из серии «Очертания в морозной дымке»

Участник «Сообщества Современных Сибирских Художников» обычно делает яркие забавные картинки, изображая обитателей городских окраин. Но к зиме Паша Пошукай несколько помрачнел, взялся за уголь и заключил свои работы в колкие «снежные» рамочки. Это не совсем про новогоднее настроение, скорее — о возможности почувствовать, что не у тебя одного начинается депрессия от слишком короткого светового дня. И напомнить себе:  это процесс хоть и регулярный, но проходящий.

Где купить: офлайн в галерее «Фабрика лимонной кислоты»

Сколько стоит: 35 000–45 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Сергеем Бондаревым

«Банка соплей» Сергея Бондарева

Если у вас ироничное настроение, вы хотите покритиковать современное искусство как конвейер по производству вещей. Ну или просто: ваш одариваемый — фанат Пьеро Мандзони, а на его работу «Дерьмо художника» скопить к концу года не удалось, то ловите вариант от петербургского художника Сергея Бондарева. Результаты последней простуды в виде салфеток, в которые сморкался, он разложил по консервным банкам, лаконично надписанным «Artist’s sopli».

Возможно, будет работать еще и как оберег от болезней (хотя бы за счет того, что вызывает смех, который, как известно, продлевает жизнь).

Где купить: на сайте художника

Сколько стоит: 25 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru ШОВ

Сертификат на обучение в школе современного искусства «ШОВ»

Подойдет всем, кто хочет понять, почему Мандзони вдруг решил продавать свои фекалии, уместен ли в наше время оммаж Бондарева и в целом разобраться в современных арт-реалиях с теоретической точки зрения. Плюс есть шанс получить некоторые практические художественные навыки. Все это — в единственном месте в Петербурге, где прицельно учат совриску. Среди спикеров «ШОВ» — все значимые молодые русскоязычные теоретики, а также гранд-фигуры вроде Авдея Тер-Оганьяна и Андрея Кузькина.

Где купить: на сайте «ШОВ»

Сколько стоит: 40 000 рублей за онлайн-формат и 70 000 — за офлайн (с 25 декабря — подорожание на 5 000)

Изображение предоставлено Собака.ru Pop-Up Gallery

«Маски» Алины Корякиной

Наступающий 2026-й — год красной огненной лошади. Отличный повод пополнить арт-коллекцию керамическим объектом в виде маски от петербургской художницы Алины Корякиной. А если лошадь вам по какой-то причине не очень симпатична, у нее же есть зайчики и тигры и серия «Мамины салаты» — в лучших традициях народной кулинарии.

Где купить: в Pop-Up Gallery

Сколько стоит: 35 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru IRNBY

«Кот Владислав» Тони Угловой

Любимец редакции Собака.ru (один такой прямо сейчас следит за написанием этого текста!). Вот здесь мы рассказывали про то, как художница придумала этого очаровашку. А еще объясняли, что хоть он и напоминает Михаила Боярского в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», но вообще-то это вампир Влад Тычок из гениальной комедии Тайки Вайтити «Реальные упыри» .

Где купить: в IRNBY

Сколько стоит: 16 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Zorca Ceramica

Набор новогодних игрушек из фарфора от Zorca Ceramica

Три сделанные вручную игрушки: лошадка (2026-й, не забываем!), Щелкунчик (новогодняя классика) и неваляшка (просто очаровательна). Плюс открытка с авторской иллюстрацией для роскошного Нового года. Кроме этого набора, у бренда есть целый праздничный раздел — там посуда и объекты.

Где купить: в магазине Zorca

Сколько стоит: 10 900 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Инклюзивными мастерскими Простые вещи

Керамическая игрушка на елку «Огненная лошадь» 

Больше лошадок богу лошадок! Малышка в версии от «Простых вещей» мила и лаконична и выполнена в цвете, которому позавидовал бы сам Петров-Водкин. Также мастерские предлагают повесить на елку зайчика, собачку, петушка и варежку.

Где купить: в магазине «Простые вещи»

Сколько стоит: 700 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru Стрит-арт хранением

Постер «*** New Year» от Truue 

Постер от уличного художника Васи Truue про то, что Новый год — не всегда такое уж веселье. Даже если Дед Мороз все же пришел. Черно-белый кадр — как документ коллективного воспоминания о празднике, который почему-то не обрадовал.

Где купить: в лавке «САХ»

Сколько стоит: 6 000 рублей

Изображение предоставлено Собака.ru издательством «Альпина»

Книга «Сюрреально, или Удивительная жизнь Гала Дали» (18+)

Нон-фикшен о том, как гений менеджмента создает фигуру гениального художника — текст писательницы и журналистки Мишель Кляйн посвящен матери сюрреализма. Да, это Гала вывела движение из кулуаров на мировой уровень. И она же сделала Сальвадора Дали тем, кем мы его знаем: суперзвездой и самым узнаваемым автором в этом течения.

Где купить: на сайте издательства «Альпина Pro»

Сколько стоит: 1 447 рублей

