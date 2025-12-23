13 арт-подарков на любой вкус: карта друга Эрмитажа, кот Владислав (да, снова!) и разнообразные лошадки

Футболка с принтом художницы Паны

Новогодние каникулы — идеальное время для похода на балетный спектакль: не только «Щелкунчик», но и «Лебединое озеро» смотрятся в начале зимы особенно волшебно. Но если настроение не про светские рауты, а про «задуплиться и батонить», можно привнести немного фуэте и батманов в домашние дела.

Так, петербургская художница Пана в свойственном ей ироничном ключе обыграла узнаваемый «Танец маленьких лебедей», добавив к композиции намеренно абсурдную надпись. В такой футболке просмотр новогодних шоу и сериалов станет одновременно нарядным, уютным и артовым!

Где купить: в магазине Befree

Сколько стоит: 799 рублей