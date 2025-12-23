13 арт-подарков на любой вкус: карта друга Эрмитажа, кот Владислав (да, снова!) и разнообразные лошадки

Собака.ru собрала презенты, которые точно порадуют любителей искусства (как ценителей красоты, так и иронии!): от благотворительной керамики до коллажей экс-участника группы Shortparis, от клубной карты Эрмитажа до сертификата в школу современного искусства.
Карта клуба друзей Эрмитажа
Владелец этого артефакта может посетить главный музей города и страны 730 раз за год (принимаем вызов!). То есть каждый день — дважды. Иными словами, это шанс спокойно и вдумчиво посмотреть на отдельные работы, а не пытаться объять необъятное за один подход. Бонус: с картой не нужно стоять в очередях и можно воспользоваться отдельным входом! Членское пожертвование при этом уходит не на абстрактные цели, а вполне конкретные задачи (например, реставрацию кувшина и пальметты из клада бронзовых предметов домонгольского периода).
Где купить: на сайте Эрмитажа
Сколько стоит: 8 000 рублей
Футболка с принтом художницы Паны
Новогодние каникулы — идеальное время для похода на балетный спектакль: не только «Щелкунчик», но и «Лебединое озеро» смотрятся в начале зимы особенно волшебно. Но если настроение не про светские рауты, а про «задуплиться и батонить», можно привнести немного фуэте и батманов в домашние дела.
Так, петербургская художница Пана в свойственном ей ироничном ключе обыграла узнаваемый «Танец маленьких лебедей», добавив к композиции намеренно абсурдную надпись. В такой футболке просмотр новогодних шоу и сериалов станет одновременно нарядным, уютным и артовым!
Где купить: в магазине Befree
Сколько стоит: 799 рублей
Стрит-арт-бокс
В «Стрит-арт хранении» ностальгируют по детству, пришедшемуся на нулевые. Поэтому собрали свои праздничные наборы, вдохновленные аналогами из школьных времен. Внутри — открытки, новогодние игрушки и стикеры от художников-резидентов, сертификат на экскурсию в институцию и книга «365 уличных посланий». А в каждом четвертом боксе — сюрприз: годовой абонемент на посещение хранения!
Сколько стоит: 6 500 рублей
Александр Гальянов
Книга «Металл»
Экс-клавишник группы Shortparis Александр Гальянов к своему сольному альбому выпустил впечатляющее количество дополнительного контента (клипы вышли на каждый второй трек!). В том числе арт-объект на стыке книги художника, зина и брошюры к компакт-диску. Так, тексты песен сопровождаются коллажами из советских фотографий детей и артистов балета, плакатов и графики. Стиль бешеный — украшение коллекции и меломанов, и любителей искусства, и собирателей редких изданий!
Где купить: через телеграм-канал Гальянова или офлайн в магазине «Союз печатников»
Сколько стоит: 400 рублей
Графика Паши Пошукая из серии «Очертания в морозной дымке»
Участник «Сообщества Современных Сибирских Художников» обычно делает яркие забавные картинки, изображая обитателей городских окраин. Но к зиме Паша Пошукай несколько помрачнел, взялся за уголь и заключил свои работы в колкие «снежные» рамочки. Это не совсем про новогоднее настроение, скорее — о возможности почувствовать, что не у тебя одного начинается депрессия от слишком короткого светового дня. И напомнить себе: это процесс хоть и регулярный, но проходящий.
Где купить: офлайн в галерее «Фабрика лимонной кислоты»
Сколько стоит: 35 000–45 000 рублей
«Банка соплей» Сергея Бондарева
Если у вас ироничное настроение, вы хотите покритиковать современное искусство как конвейер по производству вещей. Ну или просто: ваш одариваемый — фанат Пьеро Мандзони, а на его работу «Дерьмо художника» скопить к концу года не удалось, то ловите вариант от петербургского художника Сергея Бондарева. Результаты последней простуды в виде салфеток, в которые сморкался, он разложил по консервным банкам, лаконично надписанным «Artist’s sopli».
Возможно, будет работать еще и как оберег от болезней (хотя бы за счет того, что вызывает смех, который, как известно, продлевает жизнь).
Где купить: на сайте художника
Сколько стоит: 25 000 рублей
Сертификат на обучение в школе современного искусства «ШОВ»
Подойдет всем, кто хочет понять, почему Мандзони вдруг решил продавать свои фекалии, уместен ли в наше время оммаж Бондарева и в целом разобраться в современных арт-реалиях с теоретической точки зрения. Плюс есть шанс получить некоторые практические художественные навыки. Все это — в единственном месте в Петербурге, где прицельно учат совриску. Среди спикеров «ШОВ» — все значимые молодые русскоязычные теоретики, а также гранд-фигуры вроде Авдея Тер-Оганьяна и Андрея Кузькина.
Где купить: на сайте «ШОВ»
Сколько стоит: 40 000 рублей за онлайн-формат и 70 000 — за офлайн (с 25 декабря — подорожание на 5 000)
«Маски» Алины Корякиной
Наступающий 2026-й — год красной огненной лошади. Отличный повод пополнить арт-коллекцию керамическим объектом в виде маски от петербургской художницы Алины Корякиной. А если лошадь вам по какой-то причине не очень симпатична, у нее же есть зайчики и тигры и серия «Мамины салаты» — в лучших традициях народной кулинарии.
Где купить: в Pop-Up Gallery
Сколько стоит: 35 000 рублей
«Кот Владислав» Тони Угловой
Любимец редакции Собака.ru (один такой прямо сейчас следит за написанием этого текста!). Вот здесь мы рассказывали про то, как художница придумала этого очаровашку. А еще объясняли, что хоть он и напоминает Михаила Боярского в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», но вообще-то это вампир Влад Тычок из гениальной комедии Тайки Вайтити «Реальные упыри» .
Где купить: в IRNBY
Сколько стоит: 16 000 рублей
Набор новогодних игрушек из фарфора от Zorca Ceramica
Три сделанные вручную игрушки: лошадка (2026-й, не забываем!), Щелкунчик (новогодняя классика) и неваляшка (просто очаровательна). Плюс открытка с авторской иллюстрацией для роскошного Нового года. Кроме этого набора, у бренда есть целый праздничный раздел — там посуда и объекты.
Где купить: в магазине Zorca
Сколько стоит: 10 900 рублей
Керамическая игрушка на елку «Огненная лошадь»
Больше лошадок богу лошадок! Малышка в версии от «Простых вещей» мила и лаконична и выполнена в цвете, которому позавидовал бы сам Петров-Водкин. Также мастерские предлагают повесить на елку зайчика, собачку, петушка и варежку.
Где купить: в магазине «Простые вещи»
Сколько стоит: 700 рублей
Постер «*** New Year» от Truue
Постер от уличного художника Васи Truue про то, что Новый год — не всегда такое уж веселье. Даже если Дед Мороз все же пришел. Черно-белый кадр — как документ коллективного воспоминания о празднике, который почему-то не обрадовал.
Где купить: в лавке «САХ»
Сколько стоит: 6 000 рублей
Книга «Сюрреально, или Удивительная жизнь Гала Дали» (18+)
Нон-фикшен о том, как гений менеджмента создает фигуру гениального художника — текст писательницы и журналистки Мишель Кляйн посвящен матери сюрреализма. Да, это Гала вывела движение из кулуаров на мировой уровень. И она же сделала Сальвадора Дали тем, кем мы его знаем: суперзвездой и самым узнаваемым автором в этом течения.
Где купить: на сайте издательства «Альпина Pro»
Сколько стоит: 1 447 рублей
