В мире современного искусства правят провокация и концепт! Рассказываем подробнее про идею.
Художник Сергей Бонадрев продает свои сопли — петербургский ответ (за 25 000 рублей!) Пьеро Мандзони и его 90 банкам фекалий, самая дорогая из которых ушла в мае 2008 года с молотка Sotheby's за 97 250 фунтов стерлингов. Сам Мандзони объяснял жест радикальной критикой арт-рынка и его покупателей: «Я привлекаю внимание к доверчивости покупателей художественных произведений. Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится только дерьмо».
Спустя более 60 лет российский художник Сергей Бондарев представляет современный оммаж знаменитой работе. Его объект «ARTIST’S SOPLI» («Сопли художника»), созданный в 2025 году, продолжает диалог о природе искусства, его цене и границах. В жестяную консервную банку (высота 8 см, диаметр 10 см) помещена салфетка, пропитанная, согласно описанию, «натуральными соплями художника Бондарева». Минималистичная белая этикетка с небрежной рукописной надписью отсылает к эстетике оригинала, но меняет «субстрат» творчества.
О концепции:
Концептуальная основа
Ключевой прием здесь — трансформация бытового предмета в объект искусства. Обычная консервная банка, ассоциирующаяся с продуктами питания, превращается в «контейнер для эмоций» или «продукт творчества». Слово «SOPLI» (сленговое, с оттенком пренебрежения или юмора) в сочетании с формальным «ARTIST’S» создаёт эффект контраста: высокое (искусство) сталкивается с низким (бытовым, даже вульгарным). Это типичный приём концептуализма — переосмысление привычных вещей через призму абсурда.
Визуальный язык
Форма: цилиндрическая банка — символ массовости, стандартизации. Её простота подчёркивает ироничность содержания.
Цвет: белый фон с чёрными буквами — минимализм, чистота холста, на котором разворачивается концептуальная шутка.
Шрифт: рукописный, неровный, будто нарисованный спонтанно. Это добавляет объекту наивности, подчёркивает «человечность» и неформальность.
Композиция: лаконичная, без лишних деталей — всё внимание на надписи.
Символика и интерпретация
Этот объект можно трактовать на нескольких уровнях. Критика коммерческого искусства: банка как «упаковка» для творчества намекает на то, что искусство стало товаром, поддающимся стандартизации.
Игра с идентичностью художника: «SOPLI» как метафора творческих мук, слёз или даже «баловства» художника. Это самоирония, признание несовершенства и спонтанности творческого процесса.
Деконструкция эстетики: нарочито «некрасивый» объект бросает вызов классическим канонам красоты в искусстве.
Поп-арт мотивы: использование типографики и обыденных предметов отсылает к работам Энди Уорхола и его коллег, которые превращали банальное в культовое.
Контекст и актуальность. В эпоху постмодернизма и метамодернизма подобные объекты становятся частью диалога о границах искусства. Они заставляют зрителя задуматься: что делает предмет искусством? Где грань между шуткой и глубоким смыслом? Такой подход характерен для современного перформативного и концептуального искусства, где важна не столько форма, сколько идея и эмоциональный отклик.
Эмоциональный эффект
Объект вызывает: удивление и лёгкое замешательство (из-за неожиданного сочетания слов); улыбку или смех (из-за абсурдности и неформальности); рефлексию (о природе искусства и роли художника).
Вывод
«ARTIST’S SOPLI» — это остроумный, лаконичный арт-объект, который с помощью иронии и минимализма затрагивает серьёзные темы: коммерциализацию искусства, природу творчества, границы эстетики. Он демонстрирует, как простые средства могут стать мощным инструментом для художественного высказывания. Этот объект — не просто шутка, а приглашение к размышлению о современном искусстве и его роли в обществе.
Суть обоих проектов сводится к проверке на прочность самых основ арт-системы. Они задаются одним и тем же: где критерии искусства? В чем разница между гением и пранком? И какова истинная цена яркой идеи, если ее материальное воплощение стремится к нулю?
Спешите! Тираж ограничен 50-ю пронумерованными и подписанными экземплярами. Бондарев придумал и оригинальную коммерческую стратегию: за возможность выбрать номер банки (кроме первых пяти) предлагается доплатить 5000 рублей.
Комментарии (0)