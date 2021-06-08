Видеоарт для всех: 5 точек входа в творчество Билла Виолы

Кино и театр

Сын Билла Виолы получил имя Андрей не только в честь режиссера Тарковского, но и иконописца Андрея Рублева, которому все тот же советский режиссер посвятил один из главных своих фильмов. Связь с сакральным искусством и темой перерождения через испытания свойственна и Тарковскому, и Виоле. Это проявляется и в длинных замедленных кадрах, наполненных влагой, одновременно живительной и удушающей, и в прямых цитатах религиозных произведений. К примеру, оба в своих работах воспроизводили полиптих Андреа ди Бартоло «Житие святой Екатерины Сиенской», помещая туда современных героинь.

Даже начало пути двух авторов схожи. Ключевой эпизод в личной мифологии Билла Виолы — его воспоминание из детства, когда будущий художник угодил в реку и, не умея плавать, начал тонуть. Мальчик не испугался, а наоборот залюбовался, разглядывая солнечные лучи сквозь толщу воды. В начале дебютного полного метра Тарковского «Иваново детство» главный герой видит страшный сон, где он оказался на дне колодца и тревожно смотрит вверх, обращаясь к свету. Позднее оба не раз воспроизводили в своих работах это состояние, когда герои, погруженные в воду, замирали, ожидая перерождения.

В работе над видеодекорациями к опере «Тристан и Изольда» Виола пришел к прямой рифме с советским киноклассиком, изобразив вознесение Тристана как отражение ночного полета героини фильма «Зеркало». Даже выставки Виолы часто обставлены так, будто эмитируют кинозал — вместо ярко сияющих белых кубов они оказываются среди темных стен, где единственный источник освещения — это экраны. Работы Виолы болезненно замедленные, как сон, в котором ты тонешь, — это сплошной катарсис. Как когда герой фильма оказывается на пике страстей. У современного зрителя это может вызвать ассоциации с поклонником Тарковского, датчанином Ларсом фон Триером, который воспроизводил очень похожую атмосферу в своем самом красивом фильме «Меланхолия». Если уж совсем отключать высоколобого эстета, можно вспомнить и прекрасного в своей пафосности режиссера Зака Снайдера.