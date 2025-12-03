Работы Владимира Абиха, Сани Закирова и арт-группы «Злые» покажут на выставке «Осторожно! Хрупкое» в «Стрит-арт хранении»

9 декабря в оплоте уличного искусства Петербурга, «Стрит-арт хранении» в «Севкабель Порту», открывается коллективная выставка «Осторожно! Хрупкое». Куратором выступила теоретик и исследователь стрит-арта Алина Зоря.

«Мир повседневности хранит множество вещей, требующих бережного отношения — от любимых предметов и мест до воспоминаний и связей между людьми. Искусство тоже бывает уязвимым и нуждается в заботе. Пространство города по своей природе агрессивно: климат разрушает работы уличных художников, коммунальные службы закрашивают их, а горожане порой срывают произведения, чтобы присвоить. Порой художники закладывают в собственные работы элемент разрушения и уязвимости, экспериментируют с недолговечными материалами», — делятся в САХ.