Работы Владимира Абиха, Сани Закирова и арт-группы «Злые» покажут на выставке «Осторожно! Хрупкое» в «Стрит-арт хранении»

В фокусе внимания — уязвимое уличное искусство, которое скрыто от любопытных взглядов почти весь год.
9 декабря в оплоте уличного искусства Петербурга, «Стрит-арт хранении» в «Севкабель Порту», открывается коллективная выставка «Осторожно! Хрупкое». Куратором выступила теоретик и исследователь стрит-арта Алина Зоря.
«Мир повседневности хранит множество вещей, требующих бережного отношения — от любимых предметов и мест до воспоминаний и связей между людьми. Искусство тоже бывает уязвимым и нуждается в заботе. Пространство города по своей природе агрессивно: климат разрушает работы уличных художников, коммунальные службы закрашивают их, а горожане порой срывают произведения, чтобы присвоить. Порой художники закладывают в собственные работы элемент разрушения и уязвимости, экспериментируют с недолговечными материалами», — делятся в САХ.
В экспозиции собраны вещи, которые редко покидают запасники САХ из-за своей хрупкости и преднамеренной недолговечности материалов. Это произведения уличного искусства, для которых установлены особенные условия хранения — они покидают стены хранилища лишь на несколько месяцев в год. Покажут студийные работы, фотографии и артефакты уличных акций.
Среди авторов: Арт-группа «Злые», Арт-группа «Фрукты», Александр Жунев, Верa Ширдина, Владимир Абих, Владимир Чернышев, Гоша 11811, Даниил Данот, Дмитрий Аске, Иван Серый, Лена Лисица, Мария Тренога, Никита Мера, Никита Nomerz, Рита Хаак, Саня Закиров, Alex Besto, El Kartoon, JÖN, NAK!, Shipao.
Выставка «Осторожно! Хрупкое» открыта с 9 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в «Стрит-арт хранении» на Кожевенной линии, 40Е, 2 этаж, домофон 19#.
12+
Комментарии (0)