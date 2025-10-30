Лукас Петрович бросает вызов «проклятию» петербургских династий, где, как правило, «у великого деда бледный сын и недостояный внук». Ему удалось увернуться от этой фатальной закономерности, сложившись в самостоятельного автора — отчасти благодаря деконструкции петербургского мифа.

Как отмечает куратор проекта Александр Дашевский, в своих работах Лукас обращается к трем классическим доминантам петербургской идентичности: вкусу к тоскливому и безрадостному, мрачноватому юмору и любви к пластической стороне изображения — работе с фактурой, цветом, линией и композицией. Главный вопрос выставки — сможет ли художник применить эту художественную ДНК в междунарожном культурном контексте?

НеНеМу — независимый и сверхпопулярный проект Александра Дашевского и Рубена Монахова с выставками главных имен российского совриска — стал лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Искусство».

Выставка «Петрович» открыта с 31 октября по 1 ноября в «Негосударственном Нерусском Музее» на улице Белинского, 6.

