Сыну известного российского художника исполняется 21. Для молодого автора эта дата символична — по американским законам именно тогда достигают совершеннолетия. В камерной галерее на Белинского автор показывает, что почерпнул взрослея в творческом бэкграунде и как переосмыслил наследие отца.
31 октября в Негосударственном Нерусском Музее открывается выставка Лукаса и Петра Швецовых «Петрович». Куратором проекта выступил художник и сооснователь пространства Александр Дашевский.
«Петрович» — это условный рубеж творческого взросления Лукаса. Молодой художник не просто повторяет, а переосмысливает художественное наследие своего отца — матерого петербургского живописца, перформера и анфантеррибля. Два независимых мастера вступают в диалог: играючи и иронично они вглядываются друг в друга, «нежно подкалывая своего виз-а-ви, примеряя на него и на себя разные забавные образы».
Художники Александр Дашевский и Рубен Монахов открыли artist-run space НеНеМу и превратили его в важнейшую и категорически неинституциональную институцию городского масштаба
Лукас Петрович бросает вызов «проклятию» петербургских династий, где, как правило, «у великого деда бледный сын и недостояный внук». Ему удалось увернуться от этой фатальной закономерности, сложившись в самостоятельного автора — отчасти благодаря деконструкции петербургского мифа.
Как отмечает куратор проекта Александр Дашевский, в своих работах Лукас обращается к трем классическим доминантам петербургской идентичности: вкусу к тоскливому и безрадостному, мрачноватому юмору и любви к пластической стороне изображения — работе с фактурой, цветом, линией и композицией. Главный вопрос выставки — сможет ли художник применить эту художественную ДНК в междунарожном культурном контексте?
НеНеМу — независимый и сверхпопулярный проект Александра Дашевского и Рубена Монахова с выставками главных имен российского совриска — стал лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Искусство».
Выставка «Петрович» открыта с 31 октября по 1 ноября в «Негосударственном Нерусском Музее» на улице Белинского, 6.
