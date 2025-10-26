Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Париже задержаны подозреваемые в краже драгоценностей из Лувра

Один был задержан при попытке вылета в Алжир, второго задержали в пригороде Парижа.

Sergii Figurnyi / Shutterstock.com

Во Франции арестованы двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра. Один из них был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль перед вылетом в Алжир, второй — в Сен-Сен-Дени. Их обвиняют в организованной краже и преступном сговоре. По данным следствия, всего в преступлении участвовали четверо человек, сообщает Le Figaro.

19 октября неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона, воспользовавшись ремонтными работами, чтобы проникнуть в галерею Аполлона. При этом, по информации СМИ, самый знаменитый экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес отметил, что ограбление Лувра заняло всего семь минут. Для проникновения преступники использовали строительную лестницу. По словам министра, в розыске остаются еще трое или четверо подозреваемых.

Лувр, один из крупнейших музеев мира, расположен в центре Парижа. В его коллекциях хранится более 500 тысяч исторических объектов из различных эпох и регионов мира.

Ранее мы рассказывали о том, что после ограбления часть драгоценностей перевезли в Банк Франции.

