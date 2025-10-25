После ограбления Лувра часть драгоценностей перевезли в Банк Франции

Перемещение прошло тайно и под усиленной охраной. По данным издания, в Банк Франции доставили королевские драгоценности из галереи Аполлона, а также украшения из других залов музея.

«Государство и руководство Лувра, по всей видимости, решили не рисковать до завершения проверки системы безопасности на наличие возможных уязвимостей», — отмечает RTL.

Драгоценности поместили в главное хранилище национального банка — массивный сейф на глубине 26 метров, где хранится 90% золотого запаса Франции. В этом же хранилище уже несколько лет находятся тетради Леонардо да Винчи, оценённые более чем в 600 млн евро.

Напомним, ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Трое злоумышленников, разбив окна, похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины — среди них ожерелье, брошь, тиара и другие украшения. На ограбление ушло 7 минут; преступники проникли в здание, использовав строительную лестницу. Ущерб оценивается в 88 млн евро.