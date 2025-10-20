«Самая дерзкая и, вероятно, самая дорогостоящая кража в истории Лувра»: что известно об ограблении века в главном музее Франции?

Одна из главных новостей минувших выходных больше напоминает сюжет голливудского фильма. Утром в воскресенье группа неизвестных проникла в Лувр и выкрала оттуда почти десяток экспонатов. Известие мгновенно разлетелось по всем мировым СМИ. Журналисты окрестили случившееся «преступлением века», что не удивительно. Злоумышленникам достались далеко не рядовые музейные предметы, в их руках оказались драгоценности французских монархов. Только одна подвязка императрицы Евгении (жены Наполеона III), пропавшая в воскресенье, обошлась музею почти в 7 млн евро. Что еще известно к этому часу? Рассказываем!
«Сегодня утром в Лувре произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — такое сообщение утром в воскресенье появилось в соцсетях французского министра культуры Рашиды Дати.
Новость в мгновение ока подхватили главные медиа Франции и всего мира. Официальные лица активно комментировали произошедшее, в результате чего уже к вечеру того же дня удалось восстановить приблизительную картину произошедшего.
Как удалось ограбить Лувр?
Как сообщается, все произошло в воскресенье, 19 октября, около 9:30 по местному времени (через полчаса после того как крупнейший музей мира открыл свои двери для посетителей). Судя по фотографиям, опубликованным британской The Guardian, грабители подъехали к фасаду здания, выходящему на Набережную Франсуа Миттерана, на небольшом грузовике с корзинным подъемником.
На нем они поднялись на балкон, где с помощью «шлифовальной машины и других электроинструментов» пробрались внутрь. Их целью была Галерея Аполлона, шикарное помещение, появившееся в Луврском дворце в эпоху Людовика XIV. Сейчас там выставлено собрание, которое иногда называют драгоценностями французской короны (подробное описание экспозиции можно найти в мартовском тексте медиа Royal Whatcher).
Первоначально сообщалось, что злоумышленники начали бить витрины и забирать из них драгоценности. «Сотрудники на месте, увидев происходящее, спрятались», — цитирует заявление полиции ABC News. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на французское правительство добавляет, что преступникам попытались помешать пятеро охранников, которые находились в самой Галерее и прилегающих помещениях.
Однако позднее французские медиа опубликовали видео произошедшего. На нем видно, что мужчина в кислотно зеленом жилете рабочего спокойно вскрывает витрину прямо при посетителях, и на это никто не обращает внимания.
Так или иначе, преступникам удалось завладеть девятью экспонатами и покинуть музей. По разным оценкам, на все про все у злоумышленников ушло от четырех до восьми минут. «Тревога сработала в 9:37 утра. Преступники выбрались через окно, спустившись на грузовом лифте, а в 9:38 скрылись на двух мотоциклах», — говорится во все том же заявлении полиции.
Как пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, грабителей было трое или четверо — всем им удалось скрыться. Чиновник добавил, что ограбление — дело рук «опытной команды, которая, очевидно, разведала место».
Жемчужная тиара императрицы Евгении (жены Наполеона III). Согласно данным СМИ, это один из предметов, похищенных злоумышленниками
Какие драгоценности пропали?
Изначально глава французского МВД Лоран Нуньес заявил, что преступники унесли с собой «бесценные» ювелирные издения. «Они украли драгоценности, имеющие несомненную историческую ценность», — добавил чиновник.
Уже к вечеру стало известно, что преступники вынесли из зала по меньшей мере девять предметов. Один из них — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III) — позднее нашли рядом с музеем. Как сообщает газета Le Parisien, экспонат был поврежден. Позднее издание написало, что удалось найти уже два похищенных предмета.
Как пишет телеканал Al jazeera, список похищенного может быть следующим:
- тиара из комплекта украшений королевы Марии-Амели и королевы Гортензии;
- ожерелье из комплекта украшений с сапфирами из того же комплекта;
- одна серьга из комплекта украшений с сапфирами;
- изумрудное ожерелье из комплекта Марии-Луизы;
- пара изумрудных серег из комплекта Марии-Луизы;
- брошь, известная как брошь-«реликварий»;
- тиара императрицы Евгении;
- еще одна большая брошь императрицы Евгении.
Лора Бекко
Прокурор Парижа (цитата по Le Figaro):
«Организованная преступность, [представители которой совершили ограбление] может преследовать две цели: либо действовать в интересах конкретного заказчика, либо желать заполучить в свои руки драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег».
Как пишет РИА «Новости», стоимость только одного украденных экспонатов (агентство называет его подвязкой императрицы Евгении) может составлять почти 7 млн евро. «Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», — приводит РИА слова французских журналистов.
При этом все та же газета Le Parisien, есть опасность, что исторические реликвии могут переплавить, а камни из них извлечены и проданы. «Есть риск, что некоторые бриллианты могут попасть на рынок отдельно, что значительно затруднит восстановление драгоценностей», — приводит издание слова своего источника, близкого к расследованию.
Об этом же заявила журналистам и Жюлиана Дельсоль, член FNEPSA (Национальной федерации экспертов по искусству). В беседе с Le Figaro она отметила, что драгоценности «слишком известные, слишком хорошо документированные, слишком легко отследить». Поэтому, полагает она, преступники могут пойти только по одному сценарию: вынуть камни из оправ, а золото распилить. По ее словам, если произведения ювелирного искусства и появятся снова, то «в неузнаваемом виде».
Реакция на случившееся
Франция «вернет произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности… Кража, совершенная в Лувре, является нападением на наше наследие, которое мы ценим», — об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Преступление, которое журналисты уже окрестили «кражей века», вызвало большой политический резонанс. Так, лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла отметил в своих соцсетях: «это ограбление, позволившее ворам украсть драгоценности французской короны, — невыносимое унижение для нашей страны. Насколько далеко зайдет упадок государства?»
Целый ряд французских изданий в понедельник, 20 октября, приводит данные Счетной палаты Франции, согласно которым Лувр в период с 2019 по 2024 годы демонстрировал «постоянное отставание» в развертывании охранных систем. Французский адвокат Тибо де Монбриаль в эфире французского телевидения заявил, что краже могли способствовать соучастники из музея.
Рашида Дати
Министр культуры Франции (цитата по Le Figaro):
«Вся ответственность лежит на сорокалетнем пренебрежении вопросом безопасности. Пыль заметена под ковер [предыдущими руководителями министерства культуры]. Неужели кто-то сомневался в мерах безопасности в культурных учреждениях? Не думаю».
Предсказуемо ограбление Лувра стало одной из главных новостей не только во французских, но и в мировых СМИ. Так, The New York Times назвала преступление «самой дерзкой и, вероятно, самой дорогостоящей кражей в истории Лувра».
«Когда в 2019 году сгорел Нотр-Дам, парижане плакали на мостах Сены, наблюдая, как символ их цивилизации поглощается пламенем, — пишет консервативный британский журнал Spectator, — Сейчас это чувство поразительно похоже. Неверие сменяется стыдом, гордость — беспомощностью».
Крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera отмечает, что ограбление «произошло в и без того непростое для страны время, охваченной финансовым кризисом и политическим хаосом (в последнее время страна переживает острый кризис, приведший к отставке правительства, — прим. ред.)». Также издание напоминает, что всего лишь в сентябре парижский Музей естественной истории также был ограблен: из него вынесли золота на 600 тысяч евро.
В свою очередь Le Monde отмечает, что в 2010 году в Париже уже происходило «преступление века», когда вор Вьеран Томич украл пять картин из Музея современного искусства. Ни одна работа так и не была найдена.
