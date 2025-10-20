Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Самая дерзкая и, вероятно, самая дорогостоящая кража в истории Лувра»: что известно об ограблении века в главном музее Франции?

Одна из главных новостей минувших выходных больше напоминает сюжет голливудского фильма. Утром в воскресенье группа неизвестных проникла в Лувр и выкрала оттуда почти десяток экспонатов. Известие мгновенно разлетелось по всем мировым СМИ. Журналисты окрестили случившееся «преступлением века»‎, что не удивительно. Злоумышленникам достались далеко не рядовые музейные предметы, в их руках оказались драгоценности французских монархов. Только одна подвязка императрицы Евгении (жены Наполеона III), пропавшая в воскресенье, обошлась музею почти в 7 млн евро. Что еще известно к этому часу? Рассказываем!   

Коллаж Собака.ru

«Сегодня утром в Лувре произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — такое сообщение утром в воскресенье появилось в соцсетях французского министра культуры Рашиды Дати. 

Новость в мгновение ока подхватили главные медиа Франции и всего мира. Официальные лица активно комментировали произошедшее, в результате чего уже к вечеру того же дня удалось восстановить приблизительную картину произошедшего. 

Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

Как удалось ограбить Лувр?

Как сообщается, все произошло в воскресенье, 19 октября, около 9:30 по местному времени (через полчаса после того как крупнейший музей мира открыл свои двери для посетителей). Судя по фотографиям, опубликованным британской The Guardian, грабители подъехали к фасаду здания, выходящему на Набережную Франсуа Миттерана, на небольшом грузовике с корзинным подъемником. 

На нем они поднялись на балкон, где с помощью «шлифовальной машины и других электроинструментов» пробрались внутрь. Их целью была Галерея Аполлона, шикарное помещение, появившееся в Луврском дворце в эпоху Людовика XIV. Сейчас там выставлено собрание, которое иногда называют драгоценностями французской короны (подробное описание экспозиции можно найти в мартовском тексте медиа Royal Whatcher).   

Первоначально сообщалось, что злоумышленники начали бить витрины и забирать из них драгоценности. «Сотрудники на месте, увидев происходящее, спрятались», — цитирует заявление полиции ABC News. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на французское правительство добавляет, что преступникам попытались помешать пятеро охранников, которые находились в самой Галерее и прилегающих помещениях. 

Однако позднее французские медиа опубликовали видео произошедшего. На нем видно, что мужчина в кислотно зеленом жилете рабочего спокойно вскрывает витрину прямо при посетителях, и на это никто не обращает внимания. 

Так или иначе, преступникам удалось завладеть девятью экспонатами и покинуть музей. По разным оценкам, на все про все у злоумышленников ушло от четырех до восьми минут. «Тревога сработала в 9:37 утра. Преступники выбрались через окно, спустившись на грузовом лифте, а в 9:38 скрылись на двух мотоциклах», — говорится во все том же заявлении полиции. 

Как пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, грабителей было трое или четверо — всем им удалось скрыться. Чиновник добавил, что ограбление — дело рук «опытной команды, которая, очевидно, разведала место». 

Жемчужная тиара императрицы Евгении (жены Наполеона III). Согласно данным СМИ, это один из предметов, похищенных злоумышленниками
Kay Emm Pea / Shutterstock

Жемчужная тиара императрицы Евгении (жены Наполеона III). Согласно данным СМИ, это один из предметов, похищенных злоумышленниками

Какие драгоценности пропали?

Изначально глава французского МВД Лоран Нуньес заявил, что преступники унесли с собой «бесценные» ювелирные издения. «Они украли драгоценности, имеющие несомненную историческую ценность», — добавил чиновник.

Уже к вечеру стало известно, что преступники вынесли из зала по меньшей мере девять предметов. Один из них — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III) — позднее нашли рядом с музеем. Как сообщает газета Le Parisien, экспонат был поврежден. Позднее издание написало, что удалось найти уже два похищенных предмета.   

Как пишет телеканал Al jazeera, список похищенного может быть следующим:

  • тиара из комплекта украшений королевы Марии-Амели и королевы Гортензии;
  • ожерелье из комплекта украшений с сапфирами из того же комплекта;
  • одна серьга из комплекта украшений с сапфирами;
  • изумрудное ожерелье из комплекта Марии-Луизы;
  • пара изумрудных серег из комплекта Марии-Луизы;
  • брошь, известная как брошь-«реликварий»;
  • тиара императрицы Евгении;
  • еще одна большая брошь императрицы Евгении.

Лора Бекко

Прокурор Парижа (цитата по Le Figaro):

«Организованная преступность, [представители которой совершили ограбление] может преследовать две цели: либо действовать в интересах конкретного заказчика, либо желать заполучить в свои руки драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег».

Как пишет РИА «Новости», стоимость только одного украденных экспонатов (агентство называет его подвязкой императрицы Евгении) может составлять почти 7 млн евро. «Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», — приводит РИА слова французских журналистов. 

При этом все та же газета Le Parisien, есть опасность, что исторические реликвии могут переплавить, а камни из них извлечены и проданы. «Есть риск, что некоторые бриллианты могут попасть на рынок отдельно, что значительно затруднит восстановление драгоценностей», — приводит издание слова своего источника, близкого к расследованию. 

Об этом же заявила журналистам и Жюлиана Дельсоль, член FNEPSA (Национальной федерации экспертов по искусству). В беседе с Le Figaro она отметила, что драгоценности «слишком известные, слишком хорошо документированные, слишком легко отследить». Поэтому, полагает она, преступники могут пойти только по одному сценарию: вынуть камни из оправ, а золото распилить. По ее словам, если произведения ювелирного искусства и появятся снова, то «в неузнаваемом виде». 

Olha Solodenko / Shutterstock

Реакция на случившееся

Франция «вернет произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности… Кража, совершенная в Лувре, является нападением на наше наследие, которое мы ценим», — об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. 

Преступление, которое журналисты уже окрестили «кражей века», вызвало большой политический резонанс. Так, лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла отметил в своих соцсетях: «это ограбление, позволившее ворам украсть драгоценности французской короны, — невыносимое унижение для нашей страны. Насколько далеко зайдет упадок государства?»

Целый ряд французских изданий в понедельник, 20 октября, приводит данные Счетной палаты Франции, согласно которым Лувр в период с 2019 по 2024 годы демонстрировал «постоянное отставание» в развертывании охранных систем. Французский адвокат Тибо де Монбриаль в эфире французского телевидения заявил, что краже могли способствовать соучастники из музея. 

Рашида Дати

Министр культуры Франции (цитата по Le Figaro):

«Вся ответственность лежит на сорокалетнем пренебрежении вопросом безопасности. Пыль заметена под ковер [предыдущими руководителями министерства культуры]. Неужели кто-то сомневался в мерах безопасности в культурных учреждениях? Не думаю».

Предсказуемо ограбление Лувра стало одной из главных новостей не только во французских, но и в мировых СМИ. Так, The New York Times назвала преступление «самой дерзкой и, вероятно, самой дорогостоящей кражей в истории Лувра». 

«Когда в 2019 году сгорел Нотр-Дам, парижане плакали на мостах Сены, наблюдая, как символ их цивилизации поглощается пламенем, — пишет консервативный британский журнал Spectator, — Сейчас это чувство поразительно похоже. Неверие сменяется стыдом, гордость — беспомощностью». 

Крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera отмечает, что ограбление «произошло в и без того непростое для страны время, охваченной финансовым кризисом и политическим хаосом (в последнее время страна переживает острый кризис, приведший к отставке правительства, — прим. ред.)». Также издание напоминает, что всего лишь в сентябре парижский Музей естественной истории также был ограблен: из него вынесли золота на 600 тысяч евро. 

В свою очередь Le Monde отмечает, что в 2010 году в Париже уже происходило «преступление века», когда вор Вьеран Томич украл пять картин из Музея современного искусства. Ни одна работа так и не была найдена. 

Комментарии (0)

