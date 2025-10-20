«Самая дерзкая и, вероятно, самая дорогостоящая кража в истории Лувра»: что известно об ограблении века в главном музее Франции?

Как удалось ограбить Лувр?

Как сообщается, все произошло в воскресенье, 19 октября, около 9:30 по местному времени (через полчаса после того как крупнейший музей мира открыл свои двери для посетителей). Судя по фотографиям, опубликованным британской The Guardian, грабители подъехали к фасаду здания, выходящему на Набережную Франсуа Миттерана, на небольшом грузовике с корзинным подъемником.

На нем они поднялись на балкон, где с помощью «шлифовальной машины и других электроинструментов» пробрались внутрь. Их целью была Галерея Аполлона, шикарное помещение, появившееся в Луврском дворце в эпоху Людовика XIV. Сейчас там выставлено собрание, которое иногда называют драгоценностями французской короны (подробное описание экспозиции можно найти в мартовском тексте медиа Royal Whatcher).

Первоначально сообщалось, что злоумышленники начали бить витрины и забирать из них драгоценности. «Сотрудники на месте, увидев происходящее, спрятались», — цитирует заявление полиции ABC News. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на французское правительство добавляет, что преступникам попытались помешать пятеро охранников, которые находились в самой Галерее и прилегающих помещениях.

Однако позднее французские медиа опубликовали видео произошедшего. На нем видно, что мужчина в кислотно зеленом жилете рабочего спокойно вскрывает витрину прямо при посетителях, и на это никто не обращает внимания.